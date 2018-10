Eppingen. (tk) Nützliches und Leckeres, Handwerkliches, Seltenes und Ramschiges zwischen Pfeifferturm und Baumannschem Haus: Der Dritte der vier Markttage in der Altstadtstraße - der Bartholomäusmarkt - ging gestern bei idealem Wetter über die Bühne und lockte trotz Urlaubszeit vor allem gegen Ende des Markts stattliche Besuchermengen aus dem ganzen Kraichgau.

Früh um 8 Uhr eröffnet und bis in die Abendstunden stellte sich ein buntes Treiben an den Ständen der 30 Händler ein, die überwiegend aus dem Schwäbischen, etwa den Kreisen Ludwigsburg und Stuttgart, der Hohenlohe und dem Heilbronner Umland stammten.

Das Angebot war wie immer ein klassisches Krämersortiment und reichte von Arkansasbrocken zum Messerschliff und anderen Haushaltshelferlein, wie dem Um-die-Ecke-Besen "Punta Milleusi" über Würste, wie die höllisch scharfen Stuttgarter "Sündenbeißer", Glückwunsch- und Trauerkarten, Tarnwesten und triefend-fettige Langosch-Happen bis hin zu Zistrosenkraut und Zauberknete. Auch Dienstleistungen wurden angeboten, wie etwa der korrekte Scherenschliff.

Mit dem Andrang und den Umsätzen des immer am Bartholomäustag am 24. August oder, wie gestern, am ersten darauf folgenden Werktag stattfindenden Markts zeigten sich Aussteller und Publikum zufrieden. Das von der Stadtverwaltung koordinierte Stelldichein geht auf ein altes Eppinger Marktrecht zurück und ist der vorletzte große Markttag des Jahres in der Altstadt vor dem Kirchweihmarkt im Oktober.

Auch die Altstadtgastronomie hatte durch verweilende Marktgäste am Nachmittag gut zu tun.