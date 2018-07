Helmstadt-Bargen. (tw) Wie es weiter geht in der Bargener Hauptstraße, das wollten zahlreiche Besucher in der Mehrzweckhalle wissen. Projektleiter Erich Haffelder vom Ingenieurbüro Willaredt lieferte einen kurzen Rückblick auf den ersten Bauabschnitt. Nachdem 2015 der Hauptkanal saniert wurde, erfolgte in den letzten Monaten die Sanierung der Kanalhausanschlüsse und der Austausch der Wasserleitung. Gleichzeitig wurden begleitende Arbeiten entlang der Straße, wie der Austausch beschädigter Bordsteine und der Einbau der Busbordsteine zum niveaugleichen Einstieg in den Bus erledigt.

Ab dem heutigen Montag wird dann auch die Kreuzung Hauptstraße/Kälbertshäuser Straße betroffen sein, ließ der Ingenieur wissen. Dort erfolgt die Oberflächensanierung der Kälbertshäuser Straße bis zu den ersten Straßeneinlaufschächten. Daher ist die Kreuzung gesperrt. Voraussichtlich ab 11. August soll der Asphalt über die Fläche des ersten Bauabschnitts und ab dem 15. August die bituminöse Tragdeckschicht aufgetragen werden. Die Umleitung für Anlieger erfolgt über Wirtschaftswege, der überörtliche Verkehr großräumig umgeleitet. Der Busverkehr wird aufrecht erhalten. Die Linie Sinsheim - Bad-Rappenau fährt dabei die Haltestelle am Kreisel ebenso an wie die Stadtbuslinie. Voraussichtlich ab Mitte/Ende August wird die Straßenoberfläche der L530 zwischen Ortsausgang Bargen und Kreisgrenze erneuert. Über diese zwei Wochen ist die Straße voll gesperrt, wurde erläutert.

In der Fragerunde wurde kritisiert, dass nicht alle Randsteine ersetzt werden und teilweise die Höhe der Randbefestigungen verändert wurde. Auch ihm wäre ein Komplettaustausch lieber gewesen, informierte Bürgermeister Wolfgang Jürriens. Doch das dazu erforderliche Geld stehe nicht zur Verfügung. "Was möglich ist, wird gemacht", so Jürriens, eine "Top-Sanierung" wird es aber nicht sein. Er zeigte sich davon überzeugt, dass es eine gute und schöne Straße gebe, die nach der Sanierung durch den Ort führt. Jürriens bedankte sich in diesem Zusammenhang bei Erich Haffelder für dessen Einsatz und die vielen Abstimmungsgespräche zwischen dem Büro und dem Regierungspräsidium, welche die Straßenoberfläche in Auftrag gegeben hat. Ebenso bedankte sich das Gemeindeoberhaupt für das Verständnis der Anlieger und Betroffenen für die Beeinträchtigungen. Über den gesamten zweiten Bauabschnitt stehen für die Anlieger die Umleitungswege zwischen Sportplatz und Staxstraße zur Verfügung. Hier wurden bereits bauliche Verbesserungen realisiert, damit die Einlenkungen stabiler werden und eine Ausweichmöglichkeit an der Zufahrt zum Sportplatz das Befahren erleichtert. Soweit trotz des Verbots jemand in die Baustelle oder innerörtliche Umleitungen einfährt, bat Jürriens um Unterstützung durch Fotos mit Zeugennamen, die gemacht werden und an die Verwaltung gegeben werden sollen. Die Verwaltung werde dann Ordnungswidrigkeitsverfahren einleiten.

Uwe Menrath, technischer Mitarbeiter der Gemeinde, informierte über Details, die erfahrungsgemäß auftreten werden. Sofern erforderlich werden Sammelplätze für Müllbehälter eingerichtet. Spezielle Zu- und Abfahrtserfordernisse von Anliegern können direkt mit dem Bauleiter geklärt werden.