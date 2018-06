In diesem Haus in Bargen sollen Asylbewerber untergebracht werden. Foto: Barth

Helmstadt-Bargen/Reichartshausen. (kel) Der Rhein-Neckar-Kreis wird etwa 40 Asylbewerber in der Bargener Hauptstraße 75 und voraussichtlich 30 weitere in einer derzeit noch nicht bestimmten Unterkunft in Reichartshausen einquartieren. Die Belegung im Helmstadter Ortsteil könnte eventuell noch im September erfolgen und sei von der Zuweisungssituation aus der Landes-Erstaufnahmeeinrichtung in Karlsruhe abhängig, erläuterte Thomas Rohleder, Sprecher des Rhein-Neckar-Kreises auf Anfrage.

Nach unbestätigten Informationen unserer Zeitung hat der Kreis in Bargen ein seit etlichen Jahren leer stehendes Mehrfamilienhaus im Oberdorf speziell für den Zweck der Flüchtlingsunterbringung gekauft, nachdem sich das Landratsamt mit einer Rekordzahl an Zuweisungen konfrontiert sieht. Zur möglichen Unterbringung von Flüchtlingen in Reichartshausen konnte der Kreis keine nähere Informationen geben. Es liefen noch Verhandlungen mit dem Gebäudeeigentümer, so Rohleder. Zum potenziellen Standort wurde nichts gesagt.

Ob und welche Konsequenzen sich aus der Zuweisungen für die kommunalen Einrichtungen ergeben, ist momentan nicht absehbar: Die Ortsverwaltungen wussten bis gestern noch gar nichts von der geplanten Unterbringung. Reichartshausens Bürgermeister Otto Eckert erinnerte aber an die Zeit des Balkan-Kriegs, als sein Dorf rund 70 Asylbewerber aufnahm - verteilt auf mehrere Standorte. Eckert will nichts schönreden, "aber im Großen und Ganzen hat das funktioniert".