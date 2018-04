Von Tim Kegel

Sinsheim. Den 100 000. Besucher erwartet man im Sinsheimer Freibad in der kommenden Woche. Damit verlief die wegen der Bauarbeiten verkürzte Saison bislang durchschnittlich. Zwischen rund 120 000 und 150 000 Gäste kommen pro Jahr. "Das Mega-Jahr war 2003" erinnert sich Stadtwerke-Chef Andreas Uhler. Damals kletterten die Zahlen auf unglaubliche 224 000 Badelustige.

"Je fertiger, je schöner", so sei die Resonanz der Gäste, fasst Uhler zusammen. Die Rückmeldungen, was das neu installierte Edelstahlbecken und die vom Schwimmerbereich neuerdings durch Kugelketten abgetrennte Sprunganlage betrifft, seien durchweg positiv. Außerdem, sagten die Schwimmer, müsse man zwei 50-Meter-Becken andernorts lange suchen. Für gut befunden würden auch die Treppen für den Einstieg: In der Bewegung eingeschränkte Badegäste und speziell solche mit Behinderungen wüssten dies zu schätzen. Aber auch der normale Badegast freue sich über das Plus an Komfort, schildert Andreas Uhler.

Bei der Gästestruktur sieht Uhler den typischen Dauergast und Jahreskarteninhaber im Alter "40 plus bis 50 plus." Ein großer Teil dieser Gäste komme dann auch täglich ins Bad - Hauptmotivation seien "Gesundheit, Sport, Bewegung." An Wochenenden und heißen Tagen, verstärkt auch am späteren Nachmittag und frühen Abend nutzten Familien das Freibad stark. "Das Familienbecken ist dann oft proppenvoll." Den Schwimmerbereich von den Spaßbecken im Zuge der Sanierung auch optisch noch stärker zu trennen, habe sich als klug erwiesen: "Der Mix aus Sport und ,Fun' scheint zu stimmen", glaubt Uhler. Es komme seither auch zu deutlich weniger Konflikten.

Im kommenden Winter wird beim nächsten Sanierungsabschnitt dann die Rutschenanlage komplett erneuert. Die neue Rutsche selbst wird ein ähnliches Modell sein. Auch das Babybecken wird saniert, ebenfalls "ziemlich eins zu eins", was Ausstattung und Gestaltung angeht.

Im Schlussakt fürs Jahr 2015 kommen Eingangsbereich, Sanitär- und Sozialräume dran, darunter auch die Umkleiden. Gute Erfahrung hätten die Schwimmbad-Macher übrigens mit der optischen Gestaltung der Parkanlage gemacht. Durch eine teilweise Entfernung des Buschwerks, die Verwendung heller Fliesen und die Installation von Sonnensegeln sei ein "seriöses und weniger kitschiges" Ambiente entstanden. Gut kämen auch die Sonnenliegen an.