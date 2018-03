Sinsheim. (tk) Die zahlreichen Gerüchte und Vermutungen, die zur Zeit in der Stadt die Runde machen, stimmen nicht: An der Elsenzbrücke in der Friedrichstraße, gegenüber der Stadthalle auf Karlsplatzseite, wo die Stadt Terrassen geschaffen und Teile des Elsenzufers begehbar gemacht hat, entsteht zwar ein weiteres Stück Innenstadtgastronomie. Doch es wird weder, wie von verschiedenen Seiten kolportiert, ein weiterer Döner-Imbiss und auch keine Zweigstelle von "Bella Marmaris", Ratsstube oder Roma-Eiscafé. Betreiber der kleinen Wirtschaft, die im Frühjahr dort öffnen wird, ist "Quints"-Chef Peter Erdelyvari - und damit alles andere als ein Unbekannter in der Gastrolandschaft der Kraichgaumetrolpole.

Erst im vergangenen Juli hatte der Sinsheimer sein Geschäft zur Gesellschaft bürgerlichen Rechts umstrukturiert und arbeitet seither gemeinsam mit Magdalena Strecker als Teilhaberin. Erdelyvari, der lange Jahre einen Getränkevertrieb leitete und seit 2007 das "Quints" betreibt, hat im Umfeld einiger Fußball-Großveranstaltungen und "Public Viewings", wie auch bei Stadtfest, Sinsheimer Herbst und den Fohlenmarkt-Sonntagen gezeigt, dass er größere Menschenmengen organisieren kann und das Geschäft professionell anpackt.

Auch weiß er, wie die Masse tickt und kennt den Bedarf der hiesigen Kundschaft, wie auch das Potenzial am neuen Geschäftsort: Man kann davon ausgehen, dass das neu modellierte Gelände, die künftige Stadthalle, die Nähe zur "alla hopp!"-Anlage im Postgarten, aber auch zu Freibad, Karlsplatz und Friedrichstraße als wichtige Achse zwischen Bahnhof und den Sinsheimer Schulen geschäftsfördernd sind. "Der Ort ist hervorragend", sagte Peter Erdelyvari jetzt auf Nachfrage der RNZ.

Angebotsmäßig geplant ist ein klassischer Imbiss, allerdings mit dem Mehrwert, "dass wir alles selbst kochen und frisch zubereiten", sagt Erdelyvari, der im "Quints" auch ein gut gehendes Tagesessengeschäft betreibt. Gekocht werden die Gerichte - darunter "Bratwurst, Currywurst, Pommes, Hamburger, kleineres Fingerfood" - vor Ort, unabhängig von der "Quints"-Küche. Hierzu soll zusätzliches Personal beschäftigt werden. Erdelyvari und Co-Frau Strecker, die als Pächter fungieren, können mit städtischer Genehmigung die Elsenzterrasse und den Vorplatz bewirten; im Sommer sind kleinere Veranstaltungen geplant, "möglicherweise in Richtung Fußball oder auch mal Unplugged-Musik", so Erdelyvari. Öffnen soll der Imbiss ganzjährig, voraussichtlich von 10 Uhr bis 19 Uhr. Die Einweihung ist für die Zeit des Fohlenmarkts geplant.

Die Immobilie, die vom Architekturbüro Oszter geplant wird, setzt auf einen modern-reduzierten Baustil, kubistisch und teils in Sichtbeton ausgeführt, ähnlich wie man ihn am gegenüberliegenden Elsenzbogen und in den Stadthallen-Entwürfen antrifft. In der Bevölkerung ist das nicht unumstritten, grenzt sie doch direkt an ein altehrwürdiges Sinsheimer Haus mit Fachwerk und Denkmalschutz.

"Es wird eine runde Sache", ist sich der städtische Baudezernent Tobias Schutz jedoch sicher, der von einem "reizvollen Kontrast" spricht. Die Planung, in deren Zuge der private Bauherr auch das Fachwerkhaus sanieren will, sei mit dem Denkmalschutz abgestimmt.

Heißen wird das Ensemble "Lö 13" in Anlehnung an die kleine Löhergasse, an der es liegt. Der Schriftzug wird auch an den Wänden sichtbar angebracht. Gastronom Erdelyvari will sich mit dem Namen seines Lokals daran orientieren und den "Lö 13"-Gedanken aufgreifen, "vielleicht in Kombination mit Elsenz." Der Name sei "trendig, modern, hat was von Szene."