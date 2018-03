Präsentierten den Spielplan der Badischen Landesbühne für die Saison 2015/2016 (v.l.): Verwaltungsleiter Norbert Kritzer, Carsten Ramm, Larissa Benszuweit und Jörg Bitterich. Vorstellungen gibt es auch wieder in Sinsheim, Bad Rappenau und Eppingen. Foto: Privat

Sinsheim/Bruchsal. (mw) Unter dem Motto "Die Zeit ist aus den Fugen" steht der Spielplan 2015/16 der Badischen Landsbühne. Wie Intendant Carsten Ramm jetzt beim Pressegespräch erklärte, verbinde eines die Figuren aller ausgewählten Stücke. "Es ist nichts mehr, wie es einmal war."

Im Kleinen wie im Großen erlebe man "rasante Veränderungen" Mit der Darstellung anderer Schicksale auf der Bühne "können wir Schlüsse für uns ziehen." Theater könne "niemals Antworten geben, aber es kann helfen, die richtigen Fragen zu stellen."

Hintergrund (mw) Die Badische Landesbühne spielt ab September auch wieder im Kraichgau. In Sinsheim werden folgende Stücke aufgeführt: "Paradiso" am 30. September, Hamlet am 28. Oktober, Frühstück bei Tiffany am 25. November, Die Grönholm-Methode am 13. Januar, Maria Stuart am 2. [+] Lesen Sie mehr (mw) Die Badische Landesbühne spielt ab September auch wieder im Kraichgau. In Sinsheim werden folgende Stücke aufgeführt: "Paradiso" am 30. September, Hamlet am 28. Oktober, Frühstück bei Tiffany am 25. November, Die Grönholm-Methode am 13. Januar, Maria Stuart am 2. März, Hase, Hase am 20. April, Der Graf von Monte Christo als Premiere am 15. Juni (Buchenauer Hof) und Die rote Zora und ihre Bande am 16. Juni (ebenfalls Buchenauer Hof).

Das Theaterensemble tritt außer in Bruchsal in 15 Städten Nordbadens auf, darunter Sinsheim, Bad Rappenau und Eppingen. In Sinsheim werden die Gastspiele wegen des Umbaus der Stadthalle ins Wilhelmi-Gymnasium verlegt.

Das Premierenschauspiel auf der Großen Bühne ist Shakespeares "Hamlet" (am 24. September). Die Welt des jungen dänischen Prinzen gerät "aus den Fugen" , weil er, konfrontiert mit einer "intriganten und korrupten Gesellschaft", diese nicht hinnehmen will. Als zweites Premierenstück folgt "Paradiso" von Lida Winiewicz. Auf der Bühne beschäftigen sich zwei ältere Damen mit viel Witz und im lässigem Dialog mit dem Thema Altern.

Intendant Carsten Ramm inszeniert Truman Capotes "Frühstück bei Tiffany" (zu sehen im November), eine "romantische Liebeskomödie voller Verwechslungen", die nach der Uraufführung 2013 in New York auch auf deutschen Bühnen gezeigt wird. Ebenfalls im November steht im Hexagon das Schauspiel "Die Grönholm- Methode" auf dem Plan, eine witzige Auseinandersetzungen mit der "Ellenbogenmentalität der modernen Arbeitswelt."

Letzte Premiere im Studio (30. Januar 2016) ist das Stück "Kassandra", eine Adaption der Erzählung von Christa Wolf. Der Klassiker "Maria Stuart", steht im großen Haus im Februar auf dem Spielplan. Im April folgt die turbulente Komödie "Hase Hase" von Coline Serreau, inszeniert von Arne Retzlaff. Zum Abschluss wird das Abenteuerspektakel "Der Graf von Monte Christo" gezeigt, vor der Kulisse des Barock-Schlosses.

Jörg Bitterich, Leiter des Kinder- und Jugendtheaters, stellte dessen Spielplan vor. Den Auftakt macht die Uraufführung "Flaschengeld". Im Stück wird das Thema Armut weder "moralisierend noch besserwisserisch" beleuchtet wird. Premiere im November feiert der Klassiker "Das doppelte Lottchen" von Erich Kästner. Als Klassenzimmerstück konzipiert ist die Uraufführung von "Gulliver" nach Jonathan Swift’s Roman. Parallel zeigt das Kinder- und Jugendtheater Ovids "Metamorphosen". Hier wird ein 2000-jähriger und klassischer Stoff auf Aktualität und Gültigkeit überprüft.Im Freilichttheater wird die Bühnenversion des Kinderbuches "Die Rote Zora und ihre Bande" zu sehen sein.

Auch die erfolgreiche Reihe "Cafe´ Europa" wird fortgeführt. Themen der Lesungen sind: 25 Jahre deutsche Einheit, 75. Geburtstag des Computers und der neue Nobelpreisträger für Literatur. Dazu will man sich "außergewöhnlichen" Persönlichkeiten widmen.

Weiter geführt wird das Bürgertheater, so Intendant Ramm. Die Theatergruppe hat sich mit zwei Inszenierungen am Zukunftsfestival "Utopolis" im April und Mai beteiligt. Die erfolgreiche Arbeit mit "spielwütigen Bruchsaler Bürgerinnen und Bürgern" werde weiter gefördert.

Das theaterpädagogische Programm im Angebot der Landesbühne richtet sich an alle Schulen im Spielgebiet sowie Theaterbegeisterte junge und ältere Menschen.