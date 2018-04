Hans Heribert Blättgen, geboren am 13. Januar 1956 in Mülheim an der Ruhr, ist seit 2002 Bürgermeister bzw. seit 2003 Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Bad Rappenau. Blättgen machte 1976 das Abitur. Anschließend absolvierte er seinen Wehrdienst in einer Feldjägerausbildungskompanie. Von 1977 bis 1982 studierte er Germanistik und Sport für das Lehramt an der

Zur Person

Von 1988 bis 1990 besuchte er einen Verwaltungslehrgang für kommunale Angestellte. 2001 wurde Blättgen als Nachfolger von Gerd Zimmermann zum Bürgermeister der Stadt Bad Rappenau gewählt. Sein Amt trat er am 1. Januar 2002 an. Mit der Erhebung der Stadt Bad Rappenau zur Großen Kreisstadt am 1. Januar 2003 erhielt Blättgen die Amtsbezeichnung Oberbürgermeister. Im November 2009 wurde er wiedergewählt. 2004 und erneut 2009 wurde Blättgen für die SPD in den Kreistag Heilbronn gewählt. Bei der Landtagswahl 2011 trat Blättgen für die SPD im Landtagswahlkreis Eppingen als Ersatzbewerber von Ingo Rust an.





