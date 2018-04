Bad Rappenau. (end) War das eine Zitterpartie: Am Samstagabend hatte Petrus die Schleusen geöffnet und es goss über der Kurstadt wie aus Kübeln - das Lichterfest 2014 drohte zum "Regenfest" zu werden. Doch das Hoffen auf Wetterbesserung hat sich gelohnt - es wurde schließlich noch ein akzeptabler lauer Sommerabend. Zwar mit platschnassen Wiesen, glitschigen Wegen und erträglichen 13 Grad - aber nach 20 Uhr trocken. Eine unermüdliche Helferschar kümmerte sich um die bunten Becher mit den Teelichtern - die waren nämlich durch den Regen voll mit Wasser. Ausschütten, den Kerzendocht abtrocknen und wieder anzünden - eine wahre Sisyphusarbeit. Aber es hat sich gelohnt. Blumen, Schmetterlinge oder einfach fantasievolle Ornamente auf der Wiese waren die begehrten Fotomotive. Allerdings gab es in diesem Jahr starke Motivkonkurrenz: Spirale in Form einer "Zipfelmütze", Herz und natürlich Kussmund liefen den Teelichtern beim Knipsen fast den Rang ab. Zwar wurde etwas den überdimensionalen beleuchteten Blumenmotiven nachgetrauert, aber die neuen Lichtelemente verzauberten ebenso den Kurpark in eine märchenhafte und fast unwirkliche Erlebnispromenade.

Und das Wetter hielt zum großen Finale am Samstag, dem beliebten musikalischen Feuerwerk. Und schön war's. Bunte Sterne und leuchtende Ornamente wurden pyrotechnisch in den klaren dunklen Nachthimmel gezaubert, die Zuschauer spendeten nach den vielen "Aaahs und Ooohs" auch Beifall für das sehenswerte Spektakel. Es war voll. Dicht gedrängt standen die Gäste um den Kursee - hier hatte man den besten Blick auf das Feuerwerk, das auch am Boden mit Goldregen, Feuerrädern und sprühenden Funken zu begeistern wusste.

Etwas mau war dagegen der Besucherzuspruch am Freitagabend - das zog sich nicht zuletzt wegen des unbeständigen Wetters wie Kaugummi. Platz zum Schlendern im Kurpark gab es zuhauf, ebenso gab es rund ums Lichterfestgelände noch viele freie Parkplätze - ganz im Gegensatz zum Samstag. Die Multimediaschau am Freitag war dann doch nicht der ausgesprochene Besuchermagnet, obwohl sich der Kurpark gegen 22 Uhr sehr gut füllte. Die Schausteller und Händler kamen sich im hinteren Bereich des Parks zeitweise etwas verloren vor, wurden dann aber durch den Andrang und Umsätze am Samstag mehr als belohnt.

Apropos Händler: Eine Bereicherung waren diesmal die Anbieter französischer Produkte, nachdem der "Markt der schönen Dinge" aus Thüringen abgesagt hatte. Musikalisch gab's beim Lichterfest 2014 wahre Zungenschnalzer: Die ostwestfälische "Glam-Rock-Band Major Healey" zündete ein musikalisches Feuerwerk mit Ohrwürmern der 1970er und 1980er Jahre. Der Platz vor der Musikmuschel wurde vom - vorwiegend älteren Publikum genutzt, zu den bekannten Hits zu tanzen.

Auch Geschmackssache: Die Musik der Cover Band "Feel", die auf der Bühne bei der Bachwiese die Besucher im hinteren Bereich des Kurparks bei Laune hielt. Der Familiensonntag sorgte gestern für Versöhnliches, denn bei strahlendem Sonnenschein und idealen Bedingungen gab es speziell für die kleinen Besucher des Lichterfests ein vielseitiges Programmangebot.

Da kann man sich schon auf nächstes Jahr freuen: Dann steigt das Lichterfest zum 50. Mal - mit den Vorbereitungen für das Jubiläums-Lichterfest wurde bereits von der Bad Rappenauer Touristikbetrieb GmbH begonnen.