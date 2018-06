In diesem Gewerbeanwesen in Bonfeld werden demnächst 130 Asylbewerber untergebracht. Sie sollen von einem Sozialarbeiter betreut werden, ebenfalls wird ein Sicherheitsdienst engagiert. Foto: Endres

Bad Rappenau. (end) 400 - eine Zahl, die den Gemeinderat in seiner Abschlusssitzung aufhorchen ließ. Bis zum Jahresende sollen nämlich in der Kurstadt selbst und den Stadtteilen bis zu 400 Flüchtlinge untergebracht werden, "weil der Kittel brennt", wie es Oberbürgermeister Hans Heribert Blättgen in seiner Information bezeichnete. Denn bekanntlich nimmt die Zahl der Flüchtlinge nicht ab, die nach Deutschland strömen. Deshalb werden jetzt händeringend Unterkünfte gesucht, auch kurzfristig müssen sich die Asylbewerber mit Containerplätzen begnügen.

Nach aktuellem Stand kommen in der noch zu erstellenden Containeranlage zwischen Friedhof und Waldstadion wie berichtet bis zu 40 Asylbewerber unter. Beim Bolzplatz sollen zwischen 36 und 40 Flüchtlinge vorübergehend eine Bleibe finden, beim Fitnessstudio am Schafbaum werden 50 Personen unterbracht mit der Option für weitere 50.

In dem leer stehenden Wohnhaus im Zimmerhof in der Sonnenstraße 2 ist vorläufig Platz für 20 Asylbewerber, in Fürfeld sollen neben der Firma Losberger 36 Personen unterkommen. Die beiden oberen Stockwerke des seit Jahren leer stehenden Wohn- und Geschäftshauses in der Straße "Hinter dem Schloss 4" werden ebenfalls umgebaut, um Platz für 29 Asylbewerber zu schaffen. Ein Zweifamilienhaus im Zimmerhof in der Sonnenstraße 2 wird ebenfalls umgebaut, hier sollen 20 Personen vorläufig unterkommen.

Wie sehr der "Kittel brennt" soll auch bei einer kurzfristig anberaumten Informationsveranstaltung in Bonfeld kommende Woche erläutert werden. Denn in diesem Stadtteil sollen demnächst allein bis zu 130 Asylbewerber unterkommen. Büroräume werden in einem vorhandenen Gewerbeobjekt in der Kirchhausener Straße 44 in Bonfeld umgebaut.

Noch vor Weihnachten sollen laut OB Blättgen die Umbauarbeiten abgeschlossen sein. In Bonfeld wird es darüber hinaus einen Sicherheitsdienst geben. Ebenfalls wird ein Sozialarbeiter die Asylbewerber betreuen.

Am Dienstag, 22. Dezember, um 19 Uhr ist die Informationsveranstaltung in der Bislandhalle anberaumt. Zusammen mit dem Landratsamt möchte die Stadt über den aktuellen Sachstand zur bevorstehenden Unterbringung von Flüchtlingen in Bonfeld und in Bad Rappenau informieren.

Auch war sich Oberbürgermeister Blättgen bei seiner Information sicher, dass auf Bad Rappenau noch mehr zukommen wird, "wir sind weit davon entfernt, Entwarnung geben zu können".