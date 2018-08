Bad Rappenau. (end) Mit Riesenschritten gehen derzeit die umfangreichen Arbeiten zur Generalsanierung des Sole- und Wellenfreibads in der Kurstadt voran. Aktuell werden am Schwimmerbecken die Fliesen samt Beckenabdichtung entfernt. Hierzu ist viel Handarbeit notwendig, zumal die alten Kacheln und die Kunststoffabdichtung getrennt entsorgt werden müssen. Sobald die Beckenwände und der Beckenboden komplett von den Fliesen befreit sind, geht’s in den nächsten Tagen an die größte Veränderung im Schwimmerbecken: Die so genannte Insel, auf der bisher die Rutsche stand, und die Treppen am Beckeneingang werden entfernt.

Die letzte große Sanierung der beliebten Freizeiteinrichtung der Kurstadt liegt jetzt schon mehr als zwei Jahrzehnte Jahre zurück. Zwischen 1990 und 1992 wurde das 1935 gegründete Freibad komplett umgestaltet - 14 Millionen D-Mark ließ sich die Kurstadt die Generalsanierung damals kosten. Und mit dem Freibad wollte Bad Rappenau damals der Zeit voraus sein, nicht weniger als sieben renommierte Architekturbüros nahmen am Gestaltungswettbewerb zur Neugestaltung teil.

Die heutige Konzeption stammt vom Stuttgarter Architekturbüro Geier & Geier. Die Schwaben überzeugten mit ihrem Entwurf durch die gute Anbindung des Bades ans Therapiezentrum und wegen der "relativ wirtschaftlichen Lösung", wie es damals die Jury begründete. Direkter Zugang, überdachter Weg und Aufzug vom Therapiezentrum ins Freibad wurden allerdings - aus Kostengründen - später vom Gemeinderat gestrichen. Ebenso ein drittes Becken. Der Entwurf des Architektenbüros Geier & Geier sah nämlich drei Schwimmbecken mit einer Gesamtwasserfläche von 16 000 Quadratmetern vor. Alle drei Becken, das Wellenbad, das Spaßbad (in der Mitte) und das 25-Meter-Schwimmbecken sollten in einem leichten Halbkreis um einen Wasserpilz angeordnet werden. Der Mutter-Kind-Bereich sollte in der damaligen Planung an die Stelle des heutigen Minigolfplatzes rücken - mit eigenem Sanitär- und Umkleidebereich. Wellenbad, Wasserpilz und Schwimmbecken sind damals realisiert worden, der ambitionierte Rest fiel dem Rotstift zum Opfer.

"Das neue Bad soll den therapeutischen Bedürfnissen eines modernen Heilbades ebenso entsprechen wie auch die Anliegen besonderer Patienten und Besuchergruppen." Das hatte der damalige Kurgeschäftsführer von Bad Rappenau, Dietgrimm Reene, seinerzeit gefordert. Die Ansprüche an das Sole-Wellenbad haben sich aber in den letzten Jahren deutlich gewandelt. Die jetzt gestartete Modernisierung in zwei Etappen zielt vor allem auf Energieeinsparung und Bestandserhaltung ab. Die Kurstadt investiert für die Sanierung rund 1,6 Millionen Euro.

Aufwendigste und damit gleichzeitig auch teuerste Maßnahme ist die Sanierung des Schwimmerbeckens mit Folienauskleidung. Die schlägt laut Kostenberechnung mit 548 000 Euro zu Buche. Im zweiten Schritt nach Beendigung der Saison 2016 geht es an die Sanierung der Umkleideräume. Vorgesehen ist darüber hinaus die Sanierung des Gastrobereichs, der Neubau der Toiletten am Wellenbecken, die Umgestaltung der Umkleidehäuschen, eine Strandbar, die Beschattung am Kleinkinderbecken und das neue "Matschparadies" für die kleinen Sauigler.