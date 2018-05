Bad Rappenau. (guz) Gerade diskutierten Veranstalter und Beschicker noch darüber, ob der Glühweinmarkt am Samstag überhaupt stattfinden soll, da beschleunigte die Natur mit Gewalt und unumerhörbarem Krachen die Entscheidung: 50 Meter Luftlinie vom Zeitwaldgelände entfernt hatte eine heftige Windböe am frühen Nachmittag drei Stämme einer Baumgruppe im angrenzenden Salinenpark umgeknickt. Damit war klar: Der Markt ist für diesen Tag schon vor dem Beginn zu Ende. "Das war zu gefährlich. Alle mussten runter vom Gelände", schildert Michael Kollmar von der BTB, der in diesem Jahr erstmals den Markt leitet. "Das Risiko war einfach zu groß, dass jemand durch einen herabfallenden Ast zu Schaden kommen könnte."

Gestern Morgen konnten die Veranstalter dann im immer noch böigen Wind aufatmen: Außer einem weiteren Baum am Rande des Geländes und einem heruntergebrochenen Ast war es zu keinen Schäden auf dem dicht von Bäumen umstandenen Festgelände gekommen. Auch die hölzernen Verkaufsbuden hatten den Sturm unbeschadet überstanden - der Eröffnung des Marktes am Sonntag inklusive Lagerfeuer und Kinderprogramm stand nichts mehr im Wege (wir berichten noch).

Allerdings fehlen den Beschickern des Glühweinmarktes, von denen die meisten am Samstag erst gar nicht gekommen waren, nun fast eineinhalb Veranstaltungstage, denn bereits am Freitag hatte das schlechte Wetter viele Gäste vom Besuch des Glühweinmarktes abgehalten. Bereits gegen 21 Uhr wurde der Markt am Freitag dann geschlossen - zwei Stunden früher als eigentlich geplant. Kälte mögen die Besucher, Regen hingegen nicht, denn gegen den hilft keine der 35 Glühweinspezialitäten, die an den Ständen angeboten werden.

Nun hofft das Veranstalterkonsortium auf zweierlei: dass das Wetter an den beiden kommenden Wochenenden besser wird und dass sie ausnahmsweise noch das erste Februarwochenende dranhängen können. Veranstalter und Marktbeschicker wären dazu bereit, entscheiden muss das aber die Stadtverwaltung. "Das wird am Montag besprochen und dann schnell geprüft", so Kollmar.