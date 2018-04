Bad Rappenau. (end) Hermes Versand steht in den Starlöchern - in Bad Rappenau wird das modernste Versandlager der Unternehmensgruppe in Deutschland entstehen. Das neue umweltfreundliche Konzept soll gleichfalls als Pilot- und Vorzeigeobjekt für neun weitere geplante "Hubs" dienen. In der zurückliegenden Sitzung des Technischen Ausschusses ging es lediglich um Planungsdetails, die Bagger können demnächst am Baugrundstück im Gewerbegebiet Buchäcker anrücken. Die Halle wird mit 10 000 Quadratmeter so groß wie ein Fußballfeld. Hermes, ein Unternehmen der Otto-Gruppe (Otto-Versand), will am neuen Standort rund 42 Millionen Euro investieren. Geplant ist der Umschlag von über 200 000 Paketen - und das täglich. Trotz modernster Sortieranlagen und Fördertechnik sollen hier einmal rund 290 Mitarbeiter beschäftigt werden.

Gebaut werden soll das 196 x 53 Meter große und 12,50 Meter hohe Logistikzentrum auf der Erweiterungsfläche des Gewerbegebiets in Richtung Westen. Die Halle kann von den Liefer-Lkw vollständig umfahren werden, insgesamt stehen 107 Rampen für die Ent- und Beladung der Fahrzeuge zur Verfügung. Innerhalb des umzäunten Bereichs des Logistik-Centers sind 220 Stellplätze für die Wechselaufbauten (Container) eingeplant. Für Mitarbeiter und Besucher der Halle werden laut jetziger Planung 123 Pkw-Stellplätze errichtet.

Im Prinzip hinter den Silos des Raiffeisenzentrums wird das Gewerbegebiet um jetzt 9,8 Hektar erweitert. Hintergrund für das neue Versandlager ist das boomende Onlinegeschäft, Waren per Mausklick zu bestellen. Das beschert dem Versandhandel gerade in Deutschland derzeit zweistellige Zuwachsraten, auch der Paketdienst der Post und weitere Logistikanbieter profitieren vom Einkaufen im Internet.

Lautlos wird der Paketumschlag allerdings nicht abgehen. Vom Logistikzentrum selbst dringt so gut wie kein Lärm nach außen, aber der hohe Umschlag an Paketen fordert auf den Zufahrtsstraßen seinen Tribut. "Bis zu 240 Fahrzeuge bringen die Pakete oder holen sie nach der Verteilung ab", hatte ein Unternehmenssprecher im Oktober 2015 auf der Gemeinderatssitzung erklärt, als er das Millionenvorhaben öffentlich im Gemeinderat vorstellte. Die Hauptverkehrszeiten sind die Belieferung mit Lkw zwischen 20 und 23 Uhr, zwischen 2 Uhr und 7 Uhr verlassen die Kleintransporter die Basis. Geplant ist ein Dreischichtbetrieb, wobei je nach Marktanforderung Zusatzschichten eingerichtet werden. Die im Oktober genannte Zeitplanung sah den Baubeginn zum 18. Mai 2016 vor, die Inbetriebnahme im März 2017. Die Ausschussmitglieder nahmen die jetzt vorgelegte Planung zur Kenntnis.