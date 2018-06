An Kamellen und Gummibärchen wurde ebenso wenig gespart wie an Küsschen.

Knapp 50 Gruppen beteiligten sich beim Faschingsumzug der Wolfsstecher - Fetzige Musik, Hexenspäße und viel Trubel

Bad Rappenau. (isi) Für den Faschingsumzug in der Kurstadt gibt es so etwas wie eine "Gute-Wetter-Garantie": "Wir hatten bisher immer Sonnenschein und nie Regen", freut sich Dieter Domnick, 1. Vorsitzende des Carnevalsvereins "Die Wolfsstecher". Der Verein richtet den Umzug seit vielen Jahren traditionell am Samstag vor Rosenmontag aus. 48 Gruppen und mehr als 1500 Akteure drängten sich durch die Babstadter Straße, dann den Kirchplatz hinunter, wurden vorm Rathaus begrüßt und wandelten über die Heinsheimer Straße bis zur Mühltalhalle, wo nach dem Umzug eine große Narrenparty im Gange war.

Allen voran lief der Fanfarenzug der Landjugend, dann schon winkte gut gelaunt das amtierende Prinzenpaar der Wolfsstecher dem Publikum. Knapp 50 Termine haben Marion I. vom Sulmtal und Peter I. vom Gaudiwurm seit ihrer Inthronisierung am 11. November absolviert. Beide sind seit vielen Jahren in der fünften Jahreszeit aktiv, doch als Prinzenpaar unterwegs zu sein, sei schon etwas ganz Besonderes. "Es ist eine ganz andere Perspektive", die sie beide sehr genossen haben.

Gruppe um Gruppe reihte sich in den farbenfrohen Zug ein. Gleich nach den Wolfsstechern durfte deren "Patenkinder" ran, der im Sommer 2013 neu gegründete Verein Mechitamulin aus Möckmühl, für den die Rappenauer eine Art Narren-Patenschaft übernommen haben. Wer sich schon immer mal gefragt hat, was der schier unaussprechliche Name bedeutet: "Das war eine fränkische Fürstin, der eine Mühle dieses Namens gehörte. Diese Mühle stand an dem Ort, wo jetzt Möckmühl ist. Es ist quasi der Ursprung unseres Ortsnamens", erklärt der Präsident des Vereins, Stefan Walter, bereitwillig.

Musik ist beim Umzug in Rappenau ganz wichtig: Acht Guggenmusikgruppen und ebenso viele Musikfahrzeuge waren unterwegs, um dem Publikum musikalisch einzuheizen. Entlang der Strecke standen hübsch kostümierte Gäste. Auf dem Marktplatz vor dem Rathaus erscholl immer wieder "Bad Rappenau - Hellau. Wolfsstecher - Hellau", der Schlachtruf der Veranstalter. Hier moderierte der Ehrenpräsident Jürgen Schmidt, der die Gruppen auch gleich mal stoppte, wollten sie oder das Publikum herum nicht laut genug ihren Gruß rufen. Nicht lang bitten ließen sich die Hexen und stapelten sich eine um die andere zur Hexenpyramide auf. Hästräger und Hexenzünfte waren ebenfalls gut vertreten, manche Furcht einflößend oder mit leuchtenden Augen, manche in bunten Nebel gehüllt. Manche trieben ihre Späße, wieder andere verteilten Bonbons an Kinder, die sie ein bisschen argwöhnisch von schräg unten beäugten.

Neben Kamellen oder Gummibärchen- und Popcorntütchen und so manchem tüchtigen Schluck Wein verteilten einige der Akteure, so auch die Symbolfigur der Wolfsstecher, Blumen an die Damen im Publikum: "Na, es ist doch auch Valentinstag."