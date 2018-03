Bad Rappenau. (end) Ein Feuer hat am Montagnachmittag die Räume eines Sonnenstudios in der Riemenstraße der Kur-stadt komplett zerstört. Drei Personen konnten sich noch rechtzeitig vor den Flammen in Sicherheit bringen. Der Sachschaden ist noch nicht genau ermittelt, liegt aber ersten Schätzungen zufolge mindestens im sechsstelligen Bereich. Unverantwortlich und für die Einsatzkräfte höchst ärgerlich: Etliche Schaulustige behinderten die Löscharbeiten.

Die Flammen wüteten in dem eingeschossigen Geschäftshaus und drohten auf die beiden benachbarten Unternehmen - eine Druckerei sowie ein Geschäft für Tiernahrungsbedarf - überzugreifen. Mit 60 Mann war die Feuerwehr Bad Rappenau einschließlich der Abteilungen Bonfeld und Obergimpern vor Ort und konnten den Brand nach einer halben Stunde unter Kontrolle bringen.

Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute gegen 15 Uhr quoll bereits dichter Rauch aus dem Eingangsbereich. Die Fenster und Eingangstüre waren unter der enormen Hitze geborsten, die Löschtrupps konnten nur mit schwerem Atemschutz in das Gebäudeinnere vordringen.

Über die Drehleiter wurde das Blechdach des Funktionsbaus abgekühlt, zum Glück griff das Feuer nicht auf die Dachkonstruktion über - die Stabilität des Geschäftshauses war nicht gefährdet.

Auf einer Seite ist das mit einer Fotovoltaikanlage versehen, hier wurde die Anlage vom Netz getrennt, wegen der sonnigen Wetterlage am Montagnachmittag erzeugte die Anlage dennoch Strom. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch bis in die Abendstunden, zumal immer wieder Glutnester aufflammten. Durch das umsichtige und schnelle Vorgehen der Bad Rappenauer Floriansjünger blieben die Flammen auf das Sonnenstudio beschränkt. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass ein Bräunungsgerät in einem Sonnenstudio - vermutlich wegen eines technischen Defekts - Feuer gefangen hatte.

Eine Kundin, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in dem Sonnenstudio aufgehalten hatte, sowie zwei Beschäftigte konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt, der angeforderte Rettungsdienst wurde nicht benötigt. Ein Brandsachverständiger hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Arbeit der Einsatzkräfte wurde durch zahlreiche Schaulustige erschwert. Diese standen teilweise sogar mit ihren Kindern mitten in den Rauchschwaden, sodass die Polizeibeamten eine Gesundheitsgefahr nicht ausschließen konnten und die Passanten wegschicken mussten.

Noch am späten Nachmittag stieg Rauch aus dem Gebäude, was immer mehr Gaffer anzog. Die Einsatzkräfte der Polizei mussten den Brandort schließlich weiträumig absperren, wodurch es in der Kurstadt zeitweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam.