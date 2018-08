Von Armin Guzy

Bad Rappenau. Spanische Vokabeln dringen aus dem einen Fenster, aus einem anderen suchen sich die erfrischenden Tonfolgen einiger Musikschüler ihren Weg ins Freie. "Im Sommer ist das hier eine richtige Oase", freut sich Almut Friedrich vom Heimat- und Museumsverein auf die warme Jahreszeit, wenn die Fenster im Kulturhaus Fränkischer Hof wieder offen stehen und die sich überlagernden Töne überall vom fleißigen Lernen zeugen. "Dann lebt hier alles. Es ist großartig, dass wir so etwas haben."

Nicht ganz so belebt war am Sonntag allerdings die Jubiläumsveranstaltung des Kulturhauses. Seit 25 Jahren beherbergt der Fränkische Hof Stadtmuseum, Bücherei, Musik- und Volkshochschule. Auch die Musiker der Stadtkapelle haben hier ihr Refugium und bereitet sich auf ihre Auftritte vor. Gemeinsam hatten alle zum Jubiläum eingeladen, am Programm gefeilt und Sehes- und Hörenswertes vorbereitet. Auch der NABU, der Bund für Umwelt und Naturschutz Östlicher Kraichgau, der in diesem Jahr ebenfalls 25 Jahre besteht, hatte sich mit eingeklinkt. Bei starken Böen und einigen kräftigen Regengüssen fanden aber nicht alle Besucher den Weg zum Hof, die bei besserem Wetter vielleicht gekommen wären. Verpasst haben sie ein unterhaltsames und informatives Programm, das vom Engagement der hier vertretenen Institutionen zeugte.

Seit 1986 ist das imposante Gebäudeensemble, das 1842 als landwirtschaftliches Gut von offensichtlich reichen Gutsherren gebaut worden war, im Besitz der Stadt. Damals bot der ungewöhnliche "Dreiseithof" allerdings noch ein gänzlich anderes Bild "Der Zustand des Gebäudekomplexes war 1986 nicht dazu angetan, ihn zu kaufen", blickte Oberbürgermeister Hans Heribert Blättgen am Sonntag einige Jahrzehnte zurück. Aber der Gemeinderat hatte eine Vision und die Stadt das nötige Geld für Kauf und Sanierung des maroden Hofes.

Drei Jahre und vier Millionen Mark brauchte es, dann wurde das Kulturhaus mit großem Tamtam eingeweiht. Lothar Späth, der damalige Ministerpräsident des Landes, hatte sich sogar eigens zur Eröffnung mit dem Hubschrauber einfliegen lassen.

"Hier haben wichtige Kulturträger ein Zuhause gefunden. Seit damals ist der Fränkische Hof aus dem kulturellen Leben der Stadt nicht mehr wegzudenken und gleichzeitig zu einem Synonym für die vielfältige Kulturszene unserer Stadt geworden", lobte Blättgen die damaligen Beschlüsse zur Sanierung des Hofes. Der anwesende Altbürgermeister Gerd Zimmermann, in dessen Amtszeit die richtungsweisenden Entscheidungen gefallen waren, hörte es gerne.

Gerne erinnert sich auch Gretel Rastert vom Heimatverein an die Anfänge des hier untergebrachten Museums und an die ersten Ausstellungen. Diese zu organisieren war zwar "etwas schwierig", blickt sie zurück, aber im Lauf der Jahre sind immer mehr Künstler dazugekommen und haben die Dinge ins Laufen gebracht. "Heute haben wir sogar ein Überangebot", freut sie sich.

Akribisch hat die schaffige Seniorin alle Zeitungsausschnitte und Prospekte der inzwischen 218 Wechselausstellungen in einem dicken Album gesammelt. Der Schwerpunkt habe sich in den Jahren geändert, meint Rastert: "Früher waren hauptsächlich 'Blümelesbilder' zu sehen. Inzwischen gibt es viel moderne Kunst." Der Höhepunkt aber war für sie die Ausstellung des historischen Lichdi-Kolonialwarenladens von Wolfram Glück, die 12.000 Besucher in den Fränkischen Hof zog.

Insgesamt ist es deutlich lebhafter geworden mit den Jahren. Die Ausleihzahlen der Bücherei haben sich inzwischen verdreifacht, und zu den VHS-Kursen kommen viermal so viele Teilnehmer, wie noch vor 25 Jahren. Und kaum jemand kann sich heute noch vorstellen, dass hier einmal Heu und Vieh untergebracht waren - und dass der Hof um ein Haar hätte abgerissen werden müssen.