Bad Rappenau-Bonfeld. (end) Und plötzlich fliegt ein Kranausleger entgegen: Schrecksekunde für eine Autofahrerin am Vormittag auf der Kreisstraße bei Bonfeld. Direkt an der Abzweigung nach Bad Rappenau kam der 60-jährigen Toyota-Fahrerin auf ihrer Fahrbahnseite der Ausleger eines Baukrans entgegen und demolierte ihren roten Kleinwagen. Der Kran war - so die Polizei - vermutlich nicht richtig gesichert. Der 57-Jährige Bonfelder wollte den Baukran am Haken seines Traktors zur Baustelle seines Bruders bringen, doch beim Abbiegen Richtung Autobahn löste sich der Drehkranz, das Gespann samt den tonnenschweren Gegengewichten aus Beton kippte um und blockierte die gesamte Straße. Die Autofahrerin wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 57-Jährige Traktorfahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden liegt nach Polizeiangaben bei 5500 Euro, der Baukran hatte schon etliche Jahre auf dem Buckel. Die Landesstraße 1107 musste für die Dauer der Unfallaufnahme sowie Bergungsarbeiten gesperrt bleiben.