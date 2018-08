Der Unfall ereignete sich am Mittwochfrüh gegen 6.50 Uhr zwischen Bonfeld und Kirchhausen. Fotos: Endres

Bad Rappenau-Bonfeld. (end) Schrecklicher Unfall am frühen Mittwochmorgen: Für einen 52-jährigen Monteur aus dem Mosbacher Raum kam jegliche Hilfe zu spät. Er war gegen 6.50 Uhr mit seinem Sprinter zwischen Bonfeld und Kirchhausen ungebremst gegen die Betonmauer der Autobahn-Unterführung geprallt und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

"Wir haben keine Erklärung, weshalb der Fahrer von der Fahrbahn abkam", sagte ein Polizist an der Unfallstelle. Denn die Kreisstraße 2157 ist an dieser Stelle übersichtlich und gerade. "Ein Verschulden Dritter ist auszuschließen", so der Polizist weiter.

Bei dem Aufprall auf die Betonwand der A6-Unterführung traf der Sprinter mit voller Wucht genau die Ecke, wobei die Fahrerkabine völlig demoliert wurde. Die Feuerwehr Heilbronn konnte den Leichnam des Fahrers aus dem völlig zerstörten Kleintransporter erst bergen, nachdem das Unglücksfahrzeug mit den Seilwinden der beiden Einsatzfahrzeuge auseinander gezogen wurde.

Während der Unfallaufnahme und Bergung war die Kreisstraße zwischen Bonfeld und der B39 komplett gesperrt.