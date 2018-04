Langsam geht der B292-Ausbau zwischen Helmstadt und Reichartshausen in den Endspurt. Die Staus wegen der einseitigen Sperrung der vielbefahrenen Strecke hielten sich gestern insgesamt in Grenzen. Foto: Barth

Helmstadt-Bargen. (kel) Die Verbreiterung der Bundesstraße 292 auf einem Teilstück von 800 Meter Länge zwischen Helmstadt und Reichartshausen geht in die Schlussphase - aber wie es dann mit dem seit 20 Jahren geplanten und stückweise umgesetzten Ausbau des Autobahnzubringers weitergeht, weiß derzeit niemand. Neun Monate nach Baubeginn zwischen den Abzweigungen nach Epfenbach und nach Reichartshausen wurde gestern damit begonnen, die Deckschicht einzubauen. Bis Freitag will die Baufirma Leonhard Weiss damit fertig sein. Weil die Straße während der Asphaltierung halbseitig gesperrt wird, sind Ampeln in Betrieb. Die Verkehrsbehinderungen hielten sich gestern dennoch in Grenzen. Außerdem ist derzeit der Ortsstraßenanschluss der Hausener Straße von Helmstadt an die B 292 voll gesperrt.

Laut einem vom Regierungspräsidium Karlsruhe und dem Bundesverkehrsministerium verlautbarten Zeitplan vom Februar 2011 (und damit wenige Wochen vor der baden-württembergischen Landtagswahl) sollten nach der jetzigen B292-Verbreiterung die Arbeiten eigentlich gleich mit dem Umbau der Einmündung in Richtung Daisbach bei der Kreismülldeponie fortgesetzt werden - das Genehmigungsverfahren hierfür ist abgeschlossen. 2014 wäre nach dieser Terminierung dann die Bundesstraße entlang Waibstadt an der Reihe gewesen. Tatsächlich laufen Untersuchungen für den Lärmschutz, aber von einem konkreten Realisierungszeitpunkt ist derzeit keine Rede mehr, dem ursprünglich genannten Ablauf hinkt man meilenweit hinterher. Der Hintergrund: Es fehlt an Geld für die kostspielige Verbreiterung auf durchgehend drei Fahrspuren. Die noch vor zweieinhalb Jahren propagierte Fertigstellung des gesamten Ausbaus zwischen Sinsheim und der Kreisgrenze zum Neckar-Odenwald-Kreis bis 2017 dürfte Makulatur sein.

Einen verbindlichen Zeitplan fordern deshalb die CDU-Kreistagsfraktionen Neckar-Odenwald- und Rhein-Neckar-Kreis ebenso wie die Industrie- und Handelskammern der Region. Der Ausbau "zieht sich hin", reklamierten die Kreisräte in einer Erklärung. Vom früheren Zeitplan wolle man bei den zuständigen Stellen offenbar nichts mehr wissen. Die beiden Fraktionen wollen deshalb einen Antrag in den jeweiligen Kreistagen einbringen, in der ein verbindlicher Zeitplan gefordert wird. Die Bevölkerung habe einen Anspruch darauf und wolle nicht auf den St.-Nimmerleins-Tag vertröstet werden.