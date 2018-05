Wie lange können möglichst viele Sinsheimer den Ball der Postbank am längsten hoch halten? Diese Frage wurde am Samstag beim Wächter beantwortet. Foto: Kegel

Sinsheim. (tk) Vermutlich lag's am klobigen Winterschuhwerk, an dicken Jacken und den kalten Temperaturen, dass Sinsheim im Moment nur auf Platz 13 der "Städtetour" der Postbank liegt, in deren Rahmen jene Stadt einen Bolzplatz gewinnt, deren Einwohner die meisten "Volleys" in 90 Minuten zusammenbringen. Immerhin 5655 Kicks brachten die Sinsheimer am Samstag zustande.

Für Aufsehen und für gute Stimmung war gesorgt. 1000 gelb-blaue Bälle wurden bei der Werbeaktion vor dem "Wächter" auf der Elsenzbrücke unters Volk gebracht - unabhängig von Erfolg oder Misserfolg der Versuche. Statistisch gesehen packt der Durchschnitts-Sinsheimer beim besten Versuch also knapp sechs Kicks. Drei Versuche hatten die Teilnehmer, vom Kind bis hin zu rüstigen Großeltern machte alles mit.

Bei den angesichts der Wetterbedingungen und für eine Kleinstadt gar nicht mal so schlechten 5655 Kicks ist noch nichts verloren: Ob's trotzdem was wird mit dem Bolzplatz, hängt nun davon ab, ob die Sinsheimer auf einer passenden Facebook-Seite digital weiterkicken. Einen Richtwert gibt's indessen, welcher bei rund 11.000 Kicks liegt. 2010 gewann Dortmund, 2011 lag Mönchengladbach vorn, dessen Fußballelf von der Postbank, unter anderem bei Auswärtsspielen durch die "Städtetour" unterstützt wird. 18 Städte, allesamt mit ihren Vereinen in der Fußball-Bundesliga aktiv machen mit.

Für Sinsheim, dessen Stadtteil Hoffenheim ja gerade die fünfte Saison im Oberhaus der Kicker spielt, war das samstägliche Ergebnis mittelmäßig. Und ist am ehesten mit der Leistung der "Hoffe"-Kicker im Spiel gegen Gladbach am Samstagnachmittag zu vergleichen: Nicht Fisch noch Fleisch, eben 0:0.