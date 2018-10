Sinsheim/Rust. (voko) Am Ende hatte Vivien Konca bei der Miss Germany-Wahl am Samstagabend im Europapark Rust die Nase vorn. Sie setzte sich gegen 23 Kandidatinnen durch und darf sich nun neben dem begehrten Titel über einen Kleinwagen für ihr Amtsjahr, Reisen und diverse PR-Termine freuen. Überzeugen konnte in Rust bei Freiburg aber auch die amtierende Miss Süddeutschland, Mareen Wehner. Der 27-Jährigen, die aus Sinsheim-Ost stammt, war Fortuna beim Finale einmal mehr nicht hold. Die hübsche Blondine kam zwar unter die Top8, aber nicht aufs Siegertreppchen. Die junge Frau, die mittlerweile in Heilbronn studiert, ist - wenn man so will - ein erfahrener Hase bei der Miss Germany-Wahl. Einmal - im Jahre 2012 - hätte sie es sogar beinahe bis ganz nach oben auf den Thron geschafft. Knapp scheiterte sie an Isabel Gülck aus Schleswig-Holstein und musste mit dem Vize-Titel vorlieb nehmen.

Titel hat die Master-Studentin für Business Management auf Landesebene schon etliche geholt. Auch wenn es wohl ihr letzter Auftritt bei der Miss Germany-Wahl war. Von Verdruss keine Spur bei der Akademikerin in spe. "Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Eine schöne Zeit, aber jetzt ist Schluss", sagte die 1,75 Meter große Schlanke mit den Modelmaßen nach dem die festliche Veranstaltung in zwanglose Feierstimmung überging. Zuvor hatte sie sich in Abendgarderobe, in Bade-Mode und bei der Interview-Runde dem Publikum und der Promi-Jury präsentiert. Unter anderem Ex-Fußball-Manager Reiner Calmund, Schönheits-Chirurg Werner Mang, Schlagersänger Roberto Blanco oder die frühere Kunstturnerin Magdalena Brzeska nahmen die jungen Damen auf dem Laufsteg unter die Lupe. Ihre Hobbys nannte die Attraktive aus dem Kraichgau auf der Bühne ebenso wie ihre Mitstreiterinnen auf die launigen Fragen von TV-Moderator Alexander Mazza. Vermutlich nur einen Tick weniger nervös. Schließlich kennt sie das Procedere aus dem eff-eff. Sie hoffte zudem auf der Bühne des Europa-Domes, "dass auch mal Kurzhaarige eine Titelchance bekommen". Lesen, Musik hören, Schwimmen und Ski fahren zählte die gertenschlanke Miss Süddeutschland bei der Interview-Runde zu ihren favorisierten Tätigkeiten. Nach dem Talk machte sie auch in Abendgarderobe oder bei der Choreographie eine gute Figur und erhielt reichlich Applaus. Aber gewinnen kann eben immer nur Eine. Und auf das Erreichte darf die gebürtige Sinsheimerin mit Fug und Recht stolz sein.