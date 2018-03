Sinsheim. (abc) "Audi in Le Mans" thematisiert ab sofort eine neue Sonderausstellung im Auto & Technik Museum. Zur Eröffnung wurden jetzt nicht nur etliche Exponate enthüllt, sondern auch jede Menge Hintergrundinformationen durch Zeitzeugen weitergegeben. Zu ihren gehörte auch der als Le-Mans-Experte geltende Motorsportkünstler Uli Ehret, der dem führenden Motorenentwickler im Bereich Audi Motorsport der vergangenen beiden Dekaden, Ulrich Baretzky, im Laufe des Abends zahlreiche Anekdoten entlockte.

Eine davon betraf auch den am vergangenen Dienstag verstorbenen Vater des BMW-Formel-1-Turbomotorenprojektes der 1980er Jahre, Paul Rosche, der Baretzky einst den Weg in den Motorsport geebnet hatte. "Entweder kommen Sie am 1. April oder Sie brauchen gar nicht erst anzufangen", zitierte Baretzky den bisweilen kauzigen "Nocken-Paule", um dann auf seine Audi-Zeit zu sprechen zu kommen. "Es ist ziemlich genau 30 Jahre her, dass ich hier im Ländle aufgeschlagen bin", beschrieb der Bayer seinen Weg dorthin. "Das ist ein tolles Volk hier - sehr gute Weine, tolles Essen, aber das Bier bringe ich immer noch aus meiner Heimat mit", konnte er sich eine kleine Frotzelei nicht verkneifen.

Bei Audi habe er zunächst einmal die Scherben des Rallye-Wahnsinns der ersten Hälfte der 1980er Jahre zusammenkehren und im Bereich der Sportprototypen neu anfangen müssen, wo man schließlich nach Weltrekordfahrten und einem Engagement innerhalb der DTM gelandet war. "1997 sind wir mit dem damaligen Audi-Vorstandsmitglied Dr. Franz-Josef Paefken hat uns in England 50 Millionen Euro für einen Le-Mans-Einsatz zugesagt", schilderte er die ersten Schritte der Marke mit den vier Ringen in Richtung des französischen 24-Stunden-Klassikers. Einer der ersten Motoren, ein 3,6 Liter großes V8-Triebwerk, gehört ebenso zu den Exponaten der Sonderausstellung wie jener Audi R18 e-tron quattro, der 2013 die WEC Sportwagen-Weltmeisterschaft gewonnen hat. Damit schloss sich der Kreis seit dem ersten Audi-Sportwagen-Renneinsatz 1999, als man in Le Mans auf Anhieb den dritten und vierten Platz belegte.

Ulrich Baretzky ging dann auf den überlegenen Dreifach-Sieg des Audi R8 in 2000 ein. "Wir hätten locker anhalten können, Kaffee trinken, essen, und dann hätten wir immer noch gewonnen", karikierte er die 22 Runden Vorsprung im Endklassement. Mit Trauer musste er allerdings gestehen, dass ihm vor drei Wochen Audis Rückzug aus Le Mans verkündet worden sei. Die Sonderausstellung "Audi in Le Mans" bleibt dem Museum aber trotzdem erhalten.