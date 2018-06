Auch eine Wohnlage am Berg schützte nicht vor Hochwasser - die Fluten kamen über die Hänge und sorgten für volle Gargen und Keller - wie hier in Obergimpern.

Eingestürzt auf einer Länge von rund 30 Metern ist die massive Steinmauer am Schlosspark in Babstadt - die Ortsdurchfahrt war blockiert.

Von Michael Endres

Bad Rappenau. Die pechschwarze Gewitterfront war Furcht einflößend: Kurz nach 17 Uhr verdunkelte sich am Mittwoch der Himmel zwischen Ehrstädt, Obergimpern und Treschklingen, Straßenlaternen gingen an - dann zuckten auch schon die ersten Blitze. "Hoffentlich bleibt die Gewitterfront nicht über uns stehen", sagte noch der Treschklinger Wolfgang Weber zu seiner Frau - doch der Himmel öffnete seine Schleusen. Und das mit Macht.

"So was hab ich meinen Lebtag noch nicht erlebt", konstatiert er noch völlig beeindruckt von dem, was sich kurz vorher in Treschklingen und hier rund um sein weitläufiges Anwesen "Am Kriechenberg" abgespielt hat.

In Windeseile schaffte er es mit tatkräftiger Unterstützung der Nachbarn, die kurze Stichstraße zu den Wohnhäusern mit Sandsäcken abzuriegeln, "dann kam auch schon der ganze Schlamm vom Berg herunter". Von überall stürzte das Wasser herab, "ich stand binnen kurzer Zeit bis weit über die Knie in den Fluten" - erklärt Wolfgang Weber die brenzlige Situation. Und dann machte er eine Entdeckung, die richtig brenzlig wurde - im wahrsten Sinne des Wortes. Rauch quoll aus dem Stromverteilerkasten an der Straßenecke, Wasser war in die Elektrik eingedrungen und hatte einen Kurzschluss verursacht. Nach zwei Stunden ist das Wasser in den Gullys und im Krebsbach verschwunden, die Pampe aus Schlamm und Geröll wurde noch in den Abendstunden mit Hochdruck aus den Feuerwehrschläuchen beseitigt.

Stromlos war auch Obergimpern - das nach Treschklingen und Babstadt im Bereich Bad Rappenau ebenfalls vom heftigen Unwetter heimgesucht wurde. Mit Macht kam das Wasser über die Grombacher Straße in Richtung Dorfmittelpunkt und flutete Keller, Garagen und Werkstätten. Unpassierbar war die Schlossstraße - hier war zentimeterhoch Schlamm von den Äckern angespült worden. - Ungewöhnlich stark traf das Unwetter auch Babstadt. Aus dem kleinen Rinnsal im Schlosspark wurde innerhalb kürzester Zeit ein reißender Bach. Am Schlosspark selbst hat das Unwetter erheblichen Schaden angerichtet: Die Mauer zum Schlossgelände an der Obergimperner Straße wurde auf einer Länge von rund 30 Metern komplett beschädigt, sie ist eingestürzt. Ein großer Schwall Wasser kam hinterher und setzte die Keller und Einliegerwohnungen auf der gegenüberliegenden Straßenseite unter Wasser. Die Obergimperner Straße war bis in die späten Abendstunden komplett gesperrt und musste mit einem Bagger freigeräumt werden.