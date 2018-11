Sinsheim. (mw) Der Einsatz am Vormittag durch Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofs dauerte nicht allzu lange. Am Ende war der Gemeinschaftsraum in der Asylbewerber- Unterkunft am Fohlenweideweg ausgeräumt. Diese 30 Quadratmeter werden benötigt, um wenigstens einen Teil der vom Land an den Rhein-Neckar-Kreis kürzlich zugewiesenen 130 Asylbewerber aufzunehmen.

Acht Personen werden hier eine Bleibe finden. Der Raum wurde bislang von den Kindern unter drei Jahren als Spielzimmerbenutzt. Auch die "Sinsheimer Arbeitsgemeinschaft Migration" (SAM), die sich seit 2005 um die Bewohner (inzwischen sind es 440) kümmert, hat damit einen Treffpunkt für ihre Betreuungsarbeit vor Ort verloren.

Die Pressestelle im Landratsamt Rhein-Neckar stellte klar, dass es sich "um eine vorübergehende Schließung des Gemeinschaftsraumes" handle. "Wir müssen sehen, wie es mit zusätzlichen Unterkünften weiter geht. Wir können keine neuen Räume für 130 Personen herbeizaubern", erklärte Sprecherin Silke Hartmann.

Derzeit seien die beteiligten Behörden im Amt in Gesprächen mit weiteren Kommunen, um geeignete Häuser und Räumlichkeiten für die restlichen 122 Asylbewerber zu mieten. Auch kleine Orte im Kreisgebiet kämen in Frage, verweis Hartmann auf die Kommune Spechbach. Hier seien die Asylbewerber gut untergebracht worden. Auch die Beziehung zwischen den rund 60 Einquartierten und der Bevölkerung sei entspannt und freundschaftlich.

"Wir haben verschiedene Überlegungen angestellt, wie wir weitere Räume finden," ergänzte Silke Hartmann. Nachgedacht werde auch über einen Neubau. Man wisse nicht nur im Rhein-Neckar-Kreis, dass die Zahl der Asylbewerber in Deutschland deutlich zugelegt habe und auch künftig weiter ansteigen werde. Kritikwürdig sei aber, dass die "Zuweisungen auf den letzten Drücker" erfolgt sind.

Oberbürgermeister Jörg Albrecht war "überrascht" von der Zahl der neu aufzunehmenden Asylbewerber im Kreisgebiet. "Man sollte nicht vergessen, dass es sich um Menschen handelt," äußerte er Bedenken am behördlichen Umgang mit diesen Flüchtlingen, der der wirtschaftlichen Not in ihrer Heimat den Rücken kehren. "Aber wir können weder etwas dafür noch dagegen machen. Wir haben hier in Sinsheim eine Kreiseinrichtung."