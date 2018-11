Hubert Dischinger (l.) und Dirk Baumgärtner beseitigten gestern Morgen die Hinterlassenschaften der Silvesternacht in der Eppinger Innenstadt. Foto: Guzy

Eppingen. (guz) Als andere ihren Wecker gestern Morgen mit einem mehr oder weniger sanften Klapps zum Schweigen brachten und sich noch mal wohlig in die warme Decke kuschelten, hatten Hubert Dischinger und Dirk Baumgärtner längst zum ersten Mal ihren Pritschenwagen gefüllt und auch schon wieder geleert. Ab acht Uhr zogen die beiden Mitarbeiter des städtischen Bauhofs mit Eimer, Greifzange und Laubbläser durch die Eppinger Innenstadt und klaubten und pusteten die Überbleibsel der Silvesternacht zusammen. Unterstützt wurden die beiden von einem Kollegen, der mit der Kehrmaschine mehrmals die Runde drehte, um so auch die hartnäckigen - und nicht immer appetitlichen - Hinterlassenschaften aus dem am Neujahrsmorgen noch nahezu ausgestorben wirkenden Stadtbild zu tilgen.

Besonders der deutliche Trend zu immer mehr Systemfeuerwerken sorgte bei den beiden Männern für reichlich Arbeit. Denn die Kehrmaschine schafft zwar recht problemlos Papierfetzen und Glasscherben, die großformatigen Pappummantelungen von "Las Vegas", "Space Walk", "Patriot" oder "Mega Glow" stellen das Reinigungsgefährt dagegen vor unlösbare Aufgaben. Hier ist reichlich Handarbeit gefragt, um die Altstadtstraßen sauber zu bekommen. Vor allem rund um den Marktplatz und die neu gestaltetet Brettener Straße sind die abgebrannten Rückstände von Krachern und Silvesterraketen zuhauf zu finden - was zeigt, dass das Feuerwerksverbot im Herzen der historischen und brandgefährdeten Fachwerkstadt weiter ins Leere läuft. Die wenigsten Bürger halten sich daran, kontrolliert wird kaum und das Aussehen der Straßen am Neujahrsmorgen spricht Bände. Vor allem entlang der Brettener Straße gab es zahlreiche "Nester" mit leeren Abschussrampenflaschen, Systemfeuerwerken, Papier- und Plastikverpackungen, die von munteren Böller- und Raketenorgien künden. Nachts zumindest den gröbsten Teil des eigenen Mülls noch einsammeln, das macht ohnehin kaum jemand.

"Aber auch beim Heilbronner Kreisel sah's wild aus", erzählt Dischinger, der nicht zum ersten Mal am ersten Tag eines neuen Jahres Dienst schiebt. Immerhin: "Wir hatten auch schon schlimmere Tage", erinnert er sich und verweist auf die vergleichsweise warme Temperatur und die nur leicht feuchten Straßen, von denen sich zumindest das Papier gut aufsammeln lässt.

Hätte es in der Nacht dagegen richtig geregnet, dann stünden Dischinger und Baumgärtner jetzt vor rotbraun -schmierigen Pappmascheebrocken, die sich weitaus schlechter einsammeln ließen. Das blieb ihnen am Dienstag zumindest erspart. Erbrochenes ist allerdings eine andere Sache - eine, für reichlich Wasser und die Kehrmaschine ihres Kollegen.

Für den blasen die Bauhofangestellten das Papier auch mal mit dem Laubbläser in die Mitte der Straße, wo es von der Maschine leichter eingesaugt werden kann - nicht immer zur Freude verkaterter Anwohner, die für den morgendlichen Geräteeinsatz meist wenig Gegenliebe aufbringen. Aber das Ganze hält sich immerhin in engen zeitlichen Grenzen: "Wenn alles glatt läuft, sind wir bis elf Uhr fertig", schätzt Dischinger, dreht sich Richtung Marktplatz um und sammelt weiter.