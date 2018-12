Pfarrerin Annette Röhrs arbeitet vorwiegend in der evangelischen Kirchengemeinde in Dühren. Foto: Heß

Sinsheim-Dühren. (hh) Pfarrerin Annette Röhrs (53) hat bereits im Herbst 2016 ihren Dienst in der Kirchengemeinde Dühren aufgenommen. Sie arbeitet zur Hälfte in der Gemeinde mit allen Aufgaben des Pfarrdienstes wie Gottesdienste, Kasualien, Religionsunterricht, Konfirmandenunterricht und Gemeindekreisen. Zur anderen Hälfte wird sie in der Kirchengemeinde in Sinsheim zusammen mit Dekan Hans Scheffel und Pfarrer Hartmut Friebolin tätig sein.

Am Sonntag, 12. Februar, um 10 Uhr wird Annette Röhrs den Gottesdienst in Sinsheim (Haus der Kirche, Werderstraße) halten. Dekan Hans Scheffel wird sie offiziell vorstellen. Der Gitarrenkreis umrahmt den Gottesdienst musikalisch.

Annette Röhrs stammt aus Wolfsburg und kam nach ihrem Germanistikstudium als Betriebsjournalistin in einem großen Industriebetrieb nach Weinheim. Hier lernte sie ihren Mann kennen und arbeitete ehrenamtlich in der Kirchengemeinde mit unterschiedlichen Aufgaben mit. Die Familie hat zwei erwachsene Söhne. Ihr Theologiestudium absolvierte sie in Heidelberg.

Als Vikarin war sie in Mannheim und Wilhelmsfeld im Einsatz. Ihren Einsatz in zwei Gemeinden mit unterschiedlicher Struktur sieht sie als Herausforderung an. Als Ziel nennt sie die Annäherung der Gemeinden, wobei die Eigenart und die Selbständigkeit der jeweiligen Gemeinde erhalten bleiben sollen.

Pfarrerin Röhrs setzt auf ein gutes Miteinander und gegenseitige Unterstützung in vielen Bereichen. In Gesprächen sollen Lösungen für die künftige Arbeitsteilung in der Dienstgruppe erarbeitet werden.