Angelbachtal. (ram) In der Nacht leuchtet Angelbachtal weithin sichtbar orange. Hauptsächlich Natriumdampflampen erhellen die Straßen und Plätze. Das soll sich im kommenden Jahr ändern - zumindest teilweise. Einstimmig beauftragte der Gemeinderat das Ingenieurbüro StepConsult aus Maikammer mit der Vorplanung zum Austausch von Teilen der Straßenbeleuchtung. Rund 900 Lampen in verschiedensten Ausführungen leuchten derzeit im Gemeindegebiet, so Bürgermeister Frank Werner, nur etwa 70 davon - hauptsächlich in den Neubaugebieten - sind moderne LED-Lampen. Die LED-Technik ist wesentlich sparsamer beim Stromverbrauch und zudem von deutlich längerer Lebensdauer als die herkömmlichen Lampen.

Nach einem Antrag erhält die Gemeinde einen Zuschuss von knapp 155.000 Euro aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für die Maßnahme. Dazu kommen rund 50.000 Euro, die über den Gemeindehaushalt bereitgestellt werden. Insgesamt hofft man mit den 205.000 Euro, etwa 200 Lampen - zunächst hauptsächlich entlang der Hauptverkehrsstraßen - austauschen zu können.

Allerdings kann eine LED-Technik nicht ohne weiteres eine beliebige alte Lampe ersetzen. Unterschiedliche Leuchtstärke und andere Abstrahlwinkel machen individuelle Betrachtungen notwendig, erläuterte der Bürgermeister den Gemeinderäten. Eventuell müssten dabei auch Lampenmasten ausgetauscht oder erhöht werden. Die entsprechenden Planungen soll das beauftragte Ingenieurbüro durchführen, die Auftragsvergabe vorbereiten und auch die Baumaßnahmen überwachen. Der Austausch soll noch vor dem Winter 2017 erfolgen.

Die LED-Leuchten sollen dann auch nach außen sichtbar zeigen, dass Angelbachtal eine moderne Gemeinde sei, so Frank Werner. Doch auch die 12.000 Euro Kosteneinsparung jährlich durch den geringeren Stromverbrauch der 200 Lampen, und die geringeren Wartungskosten ließ das Gemeindeoberhaupt nicht unerwähnt. Vom Gemeinderat kam die Anregung, dort wo der Komplettaustausch notwendig sei, auch das Lampendesign anzupassen an die bestehenden Leuchten. Sobald die Planungen dazu vorliegen, sollen sie dem Gemeinderat vorgestellt werden.