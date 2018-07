Von Ralf März

Angelbachtal. Es hätte ein so romantischer Frühsommerabend werden können, zwischen Tausenden brennenden Kerzen, Musik und liebevoll hergerichteten Weinständen. Doch die Hauptattraktion des Angelbachtaler Pfingstmarktes am Sonntagabend litt unter dem schlechten Wetter. Aber die Verantwortlichen machten das beste daraus.

Dabei begann das Fest am Samstag bei herrlichem Sonnenschein. Einen kräftigen Schlag, dann hatte Bürgermeister Frank Werner, umsäumt von zahlreicher Prominenz, Fanfarenspielern und einer großen Gästeschar, das erste Fass Bier angezapft und den Pfingstmarkt eröffnet. Böllerschüsse ertönten, dann konnte gefeiert werden. Die Besucher strömten von Nah und Fern, die Wohngebiete rund um das Festgelände glichen einem großen Parkplatz. Die Gassen zwischen den Ständen waren gut gefüllt, als zum Einbruch der Dunkelheit auch verschiedene Bands und Musiker für Stimmung sorgten. Auf dem Rummelplatz drehten Karuselle und Boxautos ihre Runden für Groß und Klein. Wer es rasant wollte, konnte sich im "Breakdance" richtig durchwirbeln lassen.

Das Feuerwerk - der Höhepunkt des Samstagsprogramms - bei klarem Himmel und Mondschein, versetzte die Massen gut zehn Minuten lang ins Staunen. Erst die Sperrstunde weit nach Mitternacht war für viele Festgäste das Signal, den Nachhauseweg anzutreten.

Der Sonntag verhieß schon den Wettervorhersagen zufolge nicht gerade angenehm zu werden. Doch die Gäste kamen trotzdem zahlreich zum Pfingstmarkt, der Regenschirm gehörte sicherheitshalber einfach dazu. Den brauchte man dann auch am Nachmittag, als kühler Dauerregen einsetzte. Aber dennoch schlenderten die Besucher über das rund einen Kilometer lange Straßenfest mit seinen unzähligen Händlern.

Für die über 200 ehrenamtlichen Helfer im Schlosspark begann das Hoffen und Bangen. Wird es zur Schlossparkbeleuchtung am Abend wieder besser werden oder muss sie abgesagt werden? - Die Helfer trotzten dem Regen: Mit Schirm und Kapuze wurden die bunten Becher in den nassen Boden gesteckt, alles vorbereitet. Mehrmals wurde im großen Kreis beraten, schilderte Bürgermeister Frank Werner am Abend die Dramatik. Während er erzählte, wird es gerade richtig dunkel im Schlosspark, ringsum leuchten die bunten Lichter.

Man hatte richtig entschieden: Die Beleuchtung wurde durchgeführt, mit beinahe allen Höhepunkten. Nur auf eines wurde verzichtet, so Frank Werner: Die Kassenhäuschen blieben verschlossen, es wurde kein Eintritt kassiert. Stattdessen unterstützten auch die ehrenamtlichen Kassierer beim Anzünden der feuchten Kerzen - ein Geduldsspiel für die Helfer, die lange kämpften.

Der Regen hatte rechtzeitig nachgelassen, die Dudelsackbläser spielten vor dem Schloss auf, Kim Loy stand mit seiner Gitarre auf der anderen Schlossparkbühne. Dort war später auch eine atemberaubende Feuertanzshow zu sehen, bevor die großen Laser zur Musik Linien und Figuren zeichneten. Erst als der Regen dann gegen Mitternacht wieder einsetzte, wurden die letzten Besucher aus dem Park vertrieben.

Auch am Pfingstmontag wurde rund um den Eichtersheimer Schlosspark noch gefeiert. Der Tag begann mit einem ökumenischen Gottesdienst, dann drehten auch die Fahrgeschäfte wieder ihre Runden. Die Händler präsentierten alles von Flugzeugmodellen, Kurzwaren, Süßigkeiten bis hin zu Pfannen und Messerschärfern. In den Vereinszelten wurde das Mittagessen serviert. Weitere Attraktionen bis in die Nachmittagsstunden warteten, darüber werden wir noch berichten...