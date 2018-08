Seit einigen Jahren gilt in der Eichtersheimer Hauptstraße Tempo 30 für Lastwagen. Den Anwohnern war dies zu wenig, was nicht zuletzt bei der Lärmaktionsplanung zur Sprache kam. Jetzt könnte das Durchfahrtsverbot Abhilfe schaffen. Foto: März

Angelbachtal. (ram) "Von einem wichtigen Teilerfolg gegen die Verkehrsbelastung" sprach Bürgermeister Frank Werner in der Gemeinderatssitzung berichten. Gemeint war das Lkw-Durchfahrtsverbot, welches nach einer Verfügung des Regierungspräsidiums Karlsruhe künftig auf der Bundesstraße 292 von der Anschlussstelle B3 bei Bad Schönborn durch Östringen bis zum Anschluss an die B39 in Eichtersheim gilt. Schon auf den Autobahnen wird auf das Durchfahrtsverbot darauf hingewiesen.

"Damit werden schwere Lkw über zwölf Tonnen, die keine Ziele innerhalb des Autobahnquadranten haben, auf die Autobahn verwiesen. Mautausweichverkehr wird zurückgedrängt, und die Anwohner in den stark belasteten Ortsdurchfahrten werden entlastet", heißt es vom baden-württembergischen Verkehrsministerium. Insgesamt wurde die Lkw-Sperrung jetzt für zehn Bundesstraßenabschnitte im Land festgesetzt.

Die baden-württembergische Lärmschutzbeauftragte Gisela Splett hat jüngst selbst Hand angelegt, damit ein bisher nur nächtlich geltendes Verbot für Lkw-Durchgangsverkehr auf Bundesstraßen im Gebiet zwischen den Autobahnen A5, A6, A8 und A81 künftig rund um die Uhr gilt. Die Staatssekretärin im Ministerium für Verkehr und Infrastruktur schraubte dazu in Pfinztal-Berghausen ein Zusatzschild "22-06 Uhr" ab und setzte damit die Ausdehnung der Sperrung symbolisch in Kraft.

Für Angelbachtal hofft Bürgermeister Frank Werner wie auch der Gemeinderat auf eine Entlastung der Durchfahrtsstraßen vom Schwerverkehr. Schwierig werde es jedoch, so das Gemeindeoberhaupt, zu trennen zwischen Anliegerverkehr und Durchfahrtsverkehr. Darauf wird auch in der Information des Ministeriums verwiesen: "Unter Durchgangsverkehr ist der Lkw-Verkehr über zwölf Tonnen zulässigem Gesamtgewicht zu verstehen, der einen bestimmten Bereich nur durchqueren will, ohne dort ein konkretes Ziel oder Anliegen zu haben. Es handelt sich genau genommen um den Verkehr, dessen Fahrt dazu dient, ein Ziel in einem Umkreis von mehr als 75 Kilometer Luftlinie zu erreichen. Wenn das Fahrtziel innerhalb des 75-Kilometer-Korridors liegt, handelt es sich nicht um Durchgangsverkehr, das Befahren der Straße ist also gestattet."

Am Ende der Gemeinderats-Diskussion zum Verkehr, bei der auch verschiedene andere Straßen im Gemeindegebiet und die Radwege zur Sprache kamen, war fraktionsübergreifend klar, dass das Durchfahrtsverbot nicht alle Probleme lösen und nicht jeder Lastwagenfahrer sich daran halten werde. Doch ein Verbot ist ein Verbot, stellte man fest. "Gäbe es dieses nicht, hätten wir weiterhin den Status quo", brachte es SPD-Gemeinderat Ingo Pupak auf den Punkt.