Angelbachtal. (ram) Dass in Angelbachtal ein dritter Verkehrskreisel gebaut wird, konnte Bürgermeister Frank Werner im Februar verkünden. Mittlerweile erfolgten die Detailplanungen und der Baubeginn steht unmittelbar bevor: Bereits am kommenden Montag sollen die Bagger an der Kreuzung der Hauptstraße, Bruchsalerstraße (B 292) und Schlossstraße (L 551) direkt neben dem Schlosspark anrücken, bestätigte jetzt auch das Regierungspräsidium Karlsruhe als Bauherr. "Der Umbau soll die Verkehrssicherheit verbessern und die Leistungsfähigkeit erhöhen", hieß es hierzu von Seiten der Behörde.

Entstehen soll der neue Verkehrskreisel mit seinem Durchmesser von rund 35 Meter etwas weiter südwestlich als der heutige Kreuzungsbereich. Weichen musste dafür die gemeindeeigene Wiese mit der stattlichen Linde, die bereits im Winter gefällt wurde. Die neu errichtete Sparkassenfiliale daneben wurde bereits so gebaut, dass sie mit ihren Parkplätzen direkt an den Bürgersteig des Kreisels reicht.

Angepasst werden soll allerdings der Zugang zum Schlosspark, der aufgrund der neuen Verkehrsführung dann an einer sehr engen Stelle liegen würde. Wie Bürgermeister Werner in der jüngsten Gemeinderatssitzung ausführte, möchte man den Eingang daher leicht versetzen und auch die vorhandene Treppe durch einen barrierefreien Zugang ersetzen. Am Kriegerdenkmal soll dagegen nichts verändert werden.

Die Gemeinderäte gaben grünes Licht für den Austausch von Wasserleitungen und die Kanalsanierung im Bereich der zukünftigen Verkehrsführung, um nicht schon bald erneut dort aufgraben zu müssen. Rund 100.000 Euro werden diese Arbeiten kosten. Der Kreisverkehr selbst, den nach einer Ausschreibung die Firma Leonhard Weiss bauen wird, kostet rund 400.000 Euro, die sich Bund und Land teilen.

Nicht angeschlossen an den Kreisverkehr wird übrigens die Frankenstraße werden, deren Einmündung etwas weiter östlich liegt. Doch auch diese Kreuzung soll entschärft werden, und die Frankenstraße zu einer Einbahnstraße umgebaut werden. Das Einfahren von der Ortsmitte aus wird dann nicht mehr möglich sein.

Was die Bauzeit angeht, so rechnet man mit etwa drei bis vier Monaten. Der Baubeginn kurz vor den Sommerferien wurde dabei mit Bedacht gewählt, so Bürgermeister Frank Werner im Gespräch mit unserer Zeitung. Man rechne mit deutlichen Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer während der Bauzeit, und so soll vor allem die verkehrsärmere Ferienzeit genutzt werden.

Fahrzeuge von außerhalb, insbesondere Lkw, sollen während der Bauzeit weitläufig um Angelbachtal herumgeleitet werden. Dennoch soll während der gesamten Bauzeit Verkehr durch das Nadelöhr fließen, wie Bauverwaltungsleiter Daniel Oestrich erläutert: Der Verkehr von Sinsheim nach Östringen soll weiter über die B 292 laufen, gegebenenfalls kommt eine Ampel zum Einsatz. Der Schwerverkehr aus Sinsheim in Richtung Östringen soll über die B 39 Ortsumgehung Mühlhausen nach Östringen umgeleitet werden.

Der Pkw-Verkehr von Eppingen Richtung Östringen (und umgekehrt) soll während der Bauzeit über die Spielbergstraße und Sudetenstraße umgeleitet werden. Der Lkw-Verkehr soll über die Karlstraße Richtung Dühren und dann über die B 39 Richtung Mühlhausen nach Östringen rollen.

Die Schlossstraße bleibt über die Bauzeit gesperrt. Die Zufahrt zur Raiffeisen-Filiale und bis zur Sparkasse wird aber möglich sein.