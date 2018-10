Das Gewitter Sonntagnacht hatte dem Thujabaum im Eichtersheimer Schlosspark schwer zugesetzt. Am Sonntagnachmittag war der gespaltete Baum die Hauptattraktion für Parkbesucher. Foto: März

Angelbachtal. (ram) Schon zum zweiten Mal in diesem Jahr setzte ein Unwetter dem Eichtersheimer Schlosspark zu. Bei dem starken Sturm Anfang August waren mehrere Bäume umgestürzt oder beschädigt worden. Beim Gewitter am Sonntagnacht gegen 0.30 Uhr wurde ein großer Thujabaum vom Blitz getroffen. Der gesamte Baum wurde bis fast zur Wurzel in zwei Hälften gespaltet. Mehrere Äste stürzten zu Boden.

Wahrscheinlich sei der Baum nicht mehr zu retten, mutmaßte Bürgermeister Frank Werner am Sonntagmittag. Jetzt soll geprüft werden, ob eventuell baumchirurgische Maßnahmen noch helfen können. 100 Jahre alt dürfte er alt sein, schätzt Hauptamtsleiter Diethelm Brecht. "Sollte er gefällt werden müssen, wird auf jeden Fall im Rahmen des Nachpflanzungskonzeptes ein Ersatzbaum der gleichen Baumart gepflanzt", fügte er hinzu. Am Sonntagnachmittag war der gespaltene, zwischenzeitlich abgesperrte Baum dann die Attraktion für die Besucher im Park.