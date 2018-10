Angelbachtal-Eichtersheim. (pol/mün) Eine 51 Jahre alte Frau erlitt am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B 39 schwere Verletzungen. Nach Angaben der Polizei war die Frau gegen sieben Uhr mit Ihrem VW von Eichtersheim in Richtung Mühlhausen unterwegs. In einer Rechtskurve kam sie auf der regennassen Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die Straßenböschung. Das Fahrzeug wurde daraufhin auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und blieb total beschädigt auf der Seite liegen.

Die 51-jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde nach ihrer notärztlichen Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert.

Die Bundesstraße B 39 war zur Bergung der Verletzten, ihres Fahrzeuges und zur Unfallaufnahme bis kurz nach neun Uhr voll gesperrt. Darüber hinaus musste die Fahrbahn von einer Spezialfirma wegen ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.