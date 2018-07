Experten in Brandsicherheit sind Wolfgang Herzog (li.) und Martin Breitschopf von der Schornsteinfegerinnung im Bezirk Karlsruhe. Zum Kehren gesellen sich neue Aufgaben wie Brandschutz, Einbau von Rauchmeldern oder die 'Gas Hausschau.' Foto: Weis

Sinsheim. (mw) Die Stadt zeigt wie üblich mit eigenem großen Stand Präsenz. OB Jörg Albrecht betonte zur Eröffnung der 13. Baumesse in der komplett belegten Messehalle 6, wie wichtig die "Badenbau" für Stadt und die Unternehmen der Region ist. Als Vertreter der Landes hob Ministerialdirigent Hartmut Reichl, Leiter der Abteilung Mittelstand und Märkte im Wirtschaftsministerium Stuttgart, hervor, dass Messen "weder durch Papier noch Elektronik" zu ersetzen seien. Regional organisierte Messen, "die landauf und landab" stattfinden, "verbinden die Kunden mit den Firmen", verwies er auf die besondere Rolle des Mittelstands. Der werde vom Land mit Fördergeldern für junge Unternehmen aber auch bei Ausbildung und "in der Außenwirtschaft" unterstützt.

Ein Vertreter dieses Mittelstandes ist die Handwerker-Kooperation eines Mannheimer Sanitär- und Heizungsbaubetriebs mit zwei Partnern in Sinsheim-Hilsbach und Neckarbischofsheim. Bei Badenbau und Maimarkt treten die drei Betriebe gemeinsam auf. "Das macht Sinn und es rechnet sich", bilanziert Sven Weigand, seit 22 Jahren selbstständig und Unternehmenschef. Angeboten werden energiesparende Heizkessel, die Pellets und Holzscheite verbrennen und automatisch umschalten. Sinsheim sei ein lohnenswerter Markt, weil hier der Rohstoff Holz in großen Mengen vorhanden sei. Die wenigsten Kunden am Stand hätten konkrete Vorstellungen, vor allem vom finanziellen Aufwand der Umrüstung. Die Baumesse bringe bis zu 30 Terminabsprachen. Rund 20 Prozent davon führten dann zu konkreten Aufträgen.

Überzeugt von der Baumesse ist auch Schreinermeister Jürgen Prior aus Neckarbischofsheim-Helmhof. Auch dieser Betrieb arbeitet mit einem Schreinerverbund (300 Schreinerbetriebe) zusammen, stellt Inneneinrichtung und Türen her. Der Vorteil liege darin, dass "ein großes Potpourri" vorgestellt werden kann. Der Verbund biete dazu die Möglichkeit, dass "wir günstig gute Schreinerqualität anbieten können, die im gleichen Preissegment liegt wie bei Möbelhäusern." Bis zu 40 Prozent der Kunden am Stand vergeben Aufträge oder sind an Kostenvoranschlägen interessiert.

Schlosser- und Maschinenbaumeister Klaus Riedlberger aus Sinsheim produziert Geländer aus Edelstahl, die er auch mit beschichteten Blechen kombiniert. Die günstigere Variante sind verzinkte Stahlgeländer, die 40 bis 50 Prozent billiger kommen als Edelstahlprodukte. Überwiegend "Privatkunden mit Empfehlung von Bekannten" suchen den Stand auf. Auffallend sei, so seine Beobachtungen, dass "mehr Geld für für Haus und Wohnungen" ausgegeben werde. "Die Messe lohnt sich für uns immer."

Mit "schwarzen Männern" wirbt die Schornsteinfegerinnung vom Regierungsbezirk Karlsruhe, deren Berufsmonopol aufgelöst wurde. Dafür sind jetzt Nebenarbeiten erlaubt, wie Einbau von Rauchmeldern und Brandschutz. Die Resonanz am Stand sei rege, finden Wolfgang Herzog und Marin Breitschopf. "Wir sind hier, um zu beraten." Auch die beliebten Kaminöfen samt glänzendem Stahlschornstein müssen abgenommen und zwei Mal jährlich gereinigt werden.