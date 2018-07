Von Ines Schmiedl

Zu einer sommerlich-leichten Wanderung durch die "Schwäbische Toskana" machten sich jetzt etwa 40 Literaturbegeisterte auf. Für Tiefgang sorgte Schauspieler Gerald Friese, der aus seinem schier unerschöpflichen Vorrat an Anekdoten, Versen und Geschichten rezitierte.

Das "Hörnle" oberhalb von Dürrenzimmern war diesmal Ausgangspunkt der Gemeinschaftsveranstaltung von Mediothek Güglingen und Stadtbücherei Brackenheim. Bestens vorbereitet von den beiden Büchereileitern Anke Finkbeiner und Manfred Goepfrich-Gerweck verging die Zeit auf dem Streifzug vom Hörnle zur Burg Neipperg und zurück wie im Flug.

Das Zabergäu besitze eine "angeborene Lieblichkeit" mit seiner "atemberaubenden Räumigkeit", wo der Blick fast unbegrenzt in die Ferne schweifen könne, zitierte Goepfrich-Gerweck in seiner Einstimmung den Dichter und Geologen Otto Linck, der diese Zeilen 1949 niedergeschrieben hat, und fügte augenzwinkernd hinzu: "Es ist nie schöner gesagt worden." Das Zabergäu, das mit seinen bewaldeten Höhenzügen und seiner kornreichen Gäulandschaft seinen ganz eigenen Charakter habe und schon von Naturliebhabern des sehr frühen Tourismus bereits als "Kleinitalien" bezeichnet wurde. Diese besondere Landschaft bildete die Kulisse für den kurzweiligen Spaziergang an einem jener lauen Sommerabende.

Literaturperformer Gerald Friese wusste Wanderlieder vorzutragen, ließ Goethes Wilhelm Meister zu Wort kommen oder zitierte Ernst Jandls Wanderung: "Vom Vom zum Zum - und zurück." Unter rauschenden Bäumen, die Schatten spendeten, am Feldrand mit der untergehenden Sonne im Rücken, auf den Stiegen eines Hochsitzes balancierend - zahlreiche Stellen hatte sich der Künstler ausgesucht, um seine Verse wirkungsvoll in Szene zu setzen: "Weißt du, wie der Sommer riecht?" Und die Zuhörer konnten Vanille und Sonnencreme vor ihrem geistigen Auge vorüberziehen sehen, meinten gelbe Aprikosen zu schmecken oder eine Flötenweise oder helles Kinderlachen zu hören.

Es waren heitere Betrachtungen über Sommer, Sonne und La Dolce Vita. Auch einige eigene Geschichten gab Friese zum Besten. Es gab Märchen, wie das des Buchfinken, der da fragt: "Was ist das Leben?" Und jeder antwortet anders - lauter Freude, sagt der Schmetterling, Arbeit und Mühsal, meint die Ameise, Streben nach oben, erklärt der Adler. Ein italienisches Sprichwort behauptet: "Eine Reise in Italien ist wie eine Artischocke - die man langsam, Blatt für Blatt genießen darf."

Die Burg Neipperg schließlich bot eine malerische Kulisse mit einem der viel zitierten wunderbaren Weitblicke des Zabergäu. Und Zeilen von Ringelnatz, Fallada, Heuss und Schiller spannen sich wie Fäden zwischen Friese und seinen Zuhörern und woben sie ein. Und wer bis dahin nicht im Bann des Künstlers war, wurde von seinem Vortrag über das Weglassen von Buchstaben umgarnt. Nach und nach ließ Friese fünf Konsonanten in seinem Vortrag weg, was seinen Redefluss kein bisschen verlangsamte.