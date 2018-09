Dass der Kindergartenanbau kurz vor der Fertigstellung steht, ist auch von außen ersichtlich. Derzeit wird noch am Innenausbau gefeilt, Endspurt ist angesagt. Foto: Barth

Eschelbronn. (cba) Wenn alles gut geht, könnten die Eschelbronner Kleinkinder im März endlich ihr neues Domizil beziehen. Der Innenausbau im Kindergartenanbau geht nun zügig voran. Derzeit werden die Abschlussarbeiten an der Elektrik vollendet, es wird tapeziert, der Boden muss noch verlegt werden. Ein Ende der Maßnahme ist nun abzusehen.

Damit dürfte - nach über einem halben Jahr Verzögerung - wohl bald der sprichwörtliche Deckel auf eines der Großprojekte (neben der Sportanlagen- Sanierung sowie der Pausenhalle in der alten Schule) kommen.

Allerdings ist der Bürgermeister noch sehr vorsichtig mit einer Datierung des Umzugs. "Wir haben noch keinen fixen Termin", erklärt Florian Baldauf. Dennoch gibt er sich zuversichtlich, dass es im März endlich soweit sein könnte und die Unter-Dreijährigen in den lang ersehnten Neubau einziehen könnten, während dessen Entstehungsphase seit dem ersten Spatenstich am 23. Oktober 2012 einige Hürden zu meistern waren.

Ein knappes Jahr war ursprünglich als Bauzeit geplant gewesen, denn ab 1. September 2013 sollten 20 Plätze für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren zur Verfügung stehen.

Probleme mit Feuchtigkeit in den Wänden hat es aber zuletzt gegeben. Diese seien nun glücklicherweise behoben, teilt der Rathauschef mit. Die stellenweise Schimmelbildung im Anfangsstadium sei behoben. Durch das Aufbringen von Estrich sowie von Innen- und Außenputz innerhalb eines kurzen Zeitraums im November war viel Feuchtigkeit in die Räume gelangt. Aber "Trockengeräte im großen Maßstab" (so Baldauf), die Ende November, Anfang Dezember eingesetzt worden seien, um die kritische Raumfeuchtigkeit zu senken, hätten bald Wirkung gezeigt.

An der Heizung sei Ende Dezember, Anfang Januar gearbeitet worden, berichtet Baldauf vom Baufortschritt. auch die Probleme mit dem Dach hätte man inzwischen in den Griff bekommen.

Derzeit werden Steckdosenblenden und Lichtschalter installiert und werden die Lampen angebracht. "Die Handwerker arbeiten Hand in Hand, und man sieht, dass es jetzt ein Stück gibt", berichtet Baldauf.

Die Gesamtkosten für den Kindergartenanbau wurden am Beginn der Maßnahme auf 979.000 Euro kalkuliert, davon sollten 706.000 Euro aus staatlichen Mitteln finanziert werden. Derzeit ist noch nicht bekannt, ob die Förderung wie von der Gemeinde geplant erfolgen wird. Der Kindergartenanbau ist seit der S-Bahn die größte kommunale Investition.