An der B 292 wird geklotzt, nicht gekleckert



Helmstadt-Bargen. (kel) Langer Winter hin, Dauerfrost her: Die derzeit größte Straßenbaumaßnahme im nördlichen Kraichgau, die Verbreiterung der B 292 zwischen Helmstadt und Reichartshausen, soll bis zum Herbst abgeschlossen sein. Davon geht jedenfalls die Firma Leonhard Weiss aus, die seit dem Juni mit dem Ausbau des 800 Meter langen Teilstücks beschäftigt ist. Derzeit werden die bis zu fünf Meter hohen Gabionen, die als Lärmschutz für den nordwestlichen Ortsrand von Helmstadt dienen, aufgeschichtet, gleichzeitig die Bundesstraße auf eine teilweise erneuerte Trasse gelegt und die Unterführung in Richtung Schützenhaus betoniert. Bis Oktober soll dann die auf 11,50 Meter verbreiterte Bundesstraße für den Verkehr freigegeben werden.

Polier Peter Feile hat von seinem Container am Waldrand des Förstel einen guten Blick über Erdschieber, Kräne, Bagger und Dampfwalzen. "Wir liegen voll im Zeitplan", erklärt er. Allerdings: Laut ursprünglichem Ablaufplan sollten die Baumaschinen eigentlich längst abgezogen und an anderer Stelle entlang der B292 im Einsatz sein. Wegen des Geldmangelns im Straßenbau hatte das Regierungspräsidium erst mit einiger Verspätung grünes Licht für den auf 3,4 Millionen veranschlagten Ausbau der Fernstraße gegeben.

Jetzt aber wird geklotzt nicht gekleckert. Keine Kosten und Mühen scheuen Land und Bund, um dem Schützenverein eine Anbindung seines Domizils jenseits der Bundesstraße herzustellen. Über die Meerweinstraße, der anschließenden Unterführung und einen etwa 150 Meter langen separaten Weg kommen die Schießsportler künftig zu ihrem Quartier. Spötter meinen, dass eine Verlegung und ein Neubau des Schützenhauses wohl preisgünstiger gekommen wäre. Beweisen lässt sich dies allerdings nicht, da der B292-Ausbau als Gesamtmaßnahme abgerechnet wird. Zudem soll die neue Wegstrecke auch als Radweg dienen.

Bisher liefen die Arbeiten reibungslos und auch ohne die zu Baubeginn befürchteten Behinderungen auf dem stark befahrenen Zubringer zur Autobahn bei Sinsheim. Lediglich als im Winter Erde vom Hang auf die Straße gespült wurde, gab es einige kurzzeitige Unterbrechungen.

Unterdessen laufen die Vorbereitungen für den weiteren dreispurigen Ausbau in Richtung Süden zwischen Waibstadt-Süd und Helmstadt, der eventuell im kommenden Jahr in Angriff genommen werden könnte, falls die Gelder zur Verfügung stehen. Derzeit führt das Haßmersheimer Ingenieurbüro Zimmermann die schalltechnische Untersuchung vor allem für den heiklen Abschnitt entlang des Waibstadter Stadtgebiets durch. Gleichzeitig soll eine Lösung für die neue Straßenführung nördlich des S-Bahn-Halts Neckarbischofsheim-Nord mit Anbindung an die L549 gefunden werden. Diese Planung dürfte die komplizierteste innerhalb der insgesamt 15 Kilometer langen Straßenverbreiterung sein. Mit der Realisierung wird deshalb nicht vor 2017 gerechnet.