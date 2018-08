Sinsheim. (abc) Die Mutter aller "Pony Cars" stand am Wochenende beim 32. Internationalen Mustangmeeting des First Mustang Club of Germany im Auto- und Technik-Museum im Mittelpunkt des Geschehens. Rund 400 Fahrzeuge vom ersten Mustang-Jahrgang 1964 bis hin zu brandneuen Modellen hatten sich auf dem Gelände zwischen den beiden Museumshallen versammelt und mussten teilweise sogar auf die umliegenden Parkplätze ausweichen - so groß war der Andrang.

Strahlen konnte daher auch der Vorsitzende des ausrichtenden Vereins, Ralf Martin Wurm, und schon eingangs stolz verkünden, dass die Veranstaltung ihrem Namen alle Ehre machte. "Wir erwarten rund 400 Mustangs aus ganz Europa", teilte er den gleichfalls zahlreichen Schaulustigen mit und stellte anschließend die interessantesten Fahrzeuge des Meetings im Detail vor. Darunter waren "alte Bekannte", wie das Auto der Heidelbergerin Käthe Lowe, deren Ehemann als US-Army-Mitglied 1965 einen der ersten Mustangs nach Deutschland importierte, den sie bis heute fährt. Der eine oder andere schaffte sogar den Sprung über den Ärmelkanal und reiste von dort auf eigener Achse an. Ein Brite hatte für die 1010 Kilometer dessen Heimat in den Kraichgau drei Tage gebracht, den langen Weg aber nach eigenem Bekunden absolut nicht bereut. "Wir sind nun einmal eine große Familie", bekannte Thomas J. Huefner vom Mustang Owners Club of Germany aus dem pfälzischen Neuhofen freimütig, was wenig später eindrucksvoll unter Beweis gestellt wurde.

Nachdem ein aus Luxemburg angereister Mustangfahrer einen Radlagerschaden beklagt hatte, versuchte die "große Familie" alles, um dessen Fahrzeug - trotz der nötigen, recht aufwendigen Reparatur - bis zum Ende des Meetings wieder flott zu bekommen.

Großen Grund zur Freude gab es in der Runde, da sich der amerikanische Ford-Konzern entschlossen hat, zum 50. Mustang-Jubiläum 2014 das legendäre "Pony Car" endlich offiziell auf dem deutschen Markt (das heißt über Ford-Vertragshändler) anzubieten. Wohl auch deshalb hatte die Europa-Zentrale extra ein Filmteam an die Elsenz entsandt, um Eindrücke vom Sinsheimer Mustang-Meeting über den Großen Teich schicken zu können. "Ich war vor ein paar Jahren schon mal hier und bin immer wieder erstaunt, wie viele Fans der Mustang in Deutschland hat", bekannte auch Helga Müller vom Clubservice der Ford GmbH in Köln.

"Manchen unbedarften Besuchern muss man sogar erst einmal erklären, dass der Mustang von Ford produziert und dessen Motoren mitunter in Deutschland gebaut werden", beschrieb sie der RNZ anschließend den hierzulande betriebenen Kult um das legendäre Auto, welches dessen Fans bis dato "grau", also ohne Werksunterstützung, aus den USA importiert und aufwendig für die Straßenzulassung in Europa umrüsten. Sollte der Mustang tatsächlich 2014 offiziell auf dem deutschen Markt angeboten werden, würde dies quasi ab Werk erledigt. Und mit etwas Glück können dann vielleicht schon die ersten "offiziellen" Mustangs beim nächsten Mustang-Meeting im Auto- und Technikmuseum Sinsheim bewundert werden.