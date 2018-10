Eppingen. (msch) Die Erinnerungen sind noch präsent. Es sind keine verklärten Blicke auf die Geschehnisse. Es sind realistische Rückblicke. Vor 40 Jahren ging der VfB Eppingen in die Fußball-Geschichte ein. Am 26. Oktober 1974 schlugen die Amateure den Bundesligisten Hamburger SV in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit 2:1. Zum 40. Geburtstag kamen die Helden von damals, die HSV-Killer, am vergangenen Samstag im Clubhaus des VfB zusammen. Im neuen Vereinsheim.

Zur Zeit des großen Triumphes hatte es noch anders ausgesehen. Da war richtig was los auf dem Sportplatz. 15.000 Schaulustige waren gekommen. Und viele davon stürmten nach dem Überraschungssieg des Außenseiters das Spielfeld. Polizei? Sicherheitsdienst? Vor 40 Jahren undenkbar und auch unnötig. "Es war ein großes Durcheinander", erinnert sich Raimund Lietzau. "Alles hat gejubelt. Die Zuschauer sind von den Hängen und Bäumen auf den Platz gestürmt. Das war damals normal."

Ja, es war eine schöne Zeit, eine unbeschwerte. "Nach dem 0:0 zur Halbzeit war schon die Hoffnung da, dass wir gewinnen können", sagt Lietzau. "Man darf aber auch nicht vergessen, dass wir eine der besten Amateurmannschaften Deutschlands zu der Zeit waren." Und er kennt ein Geheimnis des Erfolgs: Teamgeist. "Der hat uns stark gemach. Wer frei hat und kann, ist auch heute da", sagt Lietzau.

Ja, sie feiern noch heute gerne zusammen, die Recken von damals. "Mit den heutigen Möglichkeiten, Ausrüstung und auch Trainingsmethoden, hätten einige von damals das Zeug zum Profi gehabt." Lietzau denkt gerne an das Spiel zurück, an seine aktive Zeit als Fußballer. "Wir hatten eine schöne Zeit", sagt er. "Aber ich war danach auch 16 Jahre Trainer in der Oberliga. Ich muss sagen, jede Zeit war schön. Auch jetzt, als Rentner, wenn ich mit meiner Frau auf Fußballspiele gehe. Oft in Bundesliga-Stadien.

"Wir hatten eine technisch versierte Mannschaft", erinnert sich Gerd Störzer. Der Stürmer hatte beide Eppinger Treffer erzielt. "Wir haben auch schönen Fußball gespielt, wenn sich auch das Tempo mit dem von heute nicht messen kann. Ich als offensiver Mann, musste damals nicht mit nach hinten laufen. Das ist heute anders." Es hat sich vieles verändert in den vergangenen Jahren. Die Dynamik im Spiel ist höher, das Tempo, die Athletik und auch taktische Zwänge. "Mir ist es zu wissenschaftlich heute", sagt Störzer. "Denn im Prinzip hängt doch alles von der Einstellung der Mannschaft ab." Und die hat beim VfB gestimmt. Elf Freunde waren sie - oder 15, 16 sogar. "Wir waren eine gute Truppe", sagt Störzer. "Wir haben uns menschlich gut verstanden. Wir hatten viel Spaß dabei. Vor dem Warmmachen haben wir schon überlegt, was wir nach dem Spiel machen, wo wir zusammen ein Bier trinken gehen."

Doch 90 Minuten lang galt die Konzentration dann dem Sport. Planlos waren sie deshalb aber nicht. "Wir hatten auch einen Matchplan", sagt Jürgen Schieck. "Und ich bin der Meinung, dass Spieler wie Gerd Störzer oder Volker Gebhard auch heute zu den guten Fußballern gehören würden." Schieck weiß aber auch: "Man muss sehen, dass der HSV damals immerhin Bundesliga-Tabellenführer war. Die sind mit einer gewissen Lässigkeit gekommen", glaubt Schieck. Ja, die Gäste hatten den Underdog unterschätzt. Und sie wurden bitter dafür bestraft. "Die konnten den Schalter während des Spiels nicht mehr umlegen", sagt Schieck. Und so gelang dem VfB eben etwas ganz Besonderes. "Sonst würden wir uns nach 40 Jahren nicht mehr treffen", meint er.