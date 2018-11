Geschichten und Weltanschauungen in Kabarett, Comedy, Musik und Gesang: Christoph Sonntag, "Botschafter alles Schwäbischen außerhalb des Ländles", zeigte sich in der Sonnenberghalle vor 550 Gästen vielseitig und mit allerhand Überraschungen. Foto: Barth

Von Christiane Barth

Angelbachtal. Er kam nicht mit Männerdutt, aber mit einem Programm, bei dem es auch mal haarig wurde. Christoph Sonntag nahm die kleinen und großen Dinge in Gesellschaft, Politik und vor allem im "Allzumenschlichen" aufs Korn. 550 Gäste in der Sonnenberghalle - Veranstalter Thomas Schindler sorgt nach der Comedy-Show mit Christian "Chako" Habekost im Februar nun für ein weiteres "Leckerli", mit dem er Angelbachtal aus dem kulturellen Dornröschenschlaf wecken will. "Wir haben hier doch alles: Halle und Schlosspark. Das müssen wir doch für Veranstaltungen nutzen." Weitere Boni hat der Angelbachtaler Unternehmer geplant, etwa ein Open-Air-Konzert im Schlosspark. Die Bands jedoch will Schindler noch nicht verraten.

Nach einem Mundart-Ritt durch die Kurpfalz mit "Chako" jetzt also der "Botschafter alles Schwäbischen außerhalb vom Ländle." Kabarett, das sei übrigens der Versuch, die Welt intellektuell zu verbessern, meint der "Comedian" in seinem neuen Programm "Bloß kein Trend verpennt". Winfried Kretschmann - eine Mischung aus Mahatma Gandhi, dem heiligen St. Nikolaus und einem Kamillenteebeutel? Was grenzt an Dummheit? Mexiko und Kanada. Die Übersetzung von Fake-News: Wahlversprechen. Er hat "ein Herz für Außerschwäbische", ein Buch voller Tipps für Sonntagsausflüge und plaudert alias Bruder Christophorus über "das jüngste Ger(i)ücht". Der 55-Jährige unterhält mit seiner Satire heute in Funk und auf der Bühne, in Büchern und auf Tonträgern - immer wieder sonntags und auch sonst. "I mach bloß, was i will, bis i ins Gras neibeiß" - ein flottes Liedchen, begleitet mit einer recycelten Geige: Seine Geschichten und Weltansichten legen mit dem komödiantischen Vorschlaghammer einen Nerv beim Zuschauer frei, der vom Alltagswahnsinn verschüttet scheint.

Doch ist all das kein Nonsens: Mit seiner 2007 gegründeten "Stiphtung Christoph Sonntag" fördert der Komiker Natur- und Umweltschutzprojekte sowie Maßnahmen und Einrichtungen, die der Bildung, Ausbildung, Weiterbildung und Lebensqualität vor allem junger Menschen dienen, etwa Hilfsaktionen für jugendliche Ausreißer und obdachlose Kinder.

"Es gibt Hunderte Kommunikationsmittel, um mit seinen Mitmenschen nicht in Kontakt zu treten": Sonntag nahm das "High-Tech-Geschwätz", den Nachrichtenirrsinn per "Whatsapp" aufs Korn ("Schnell geschwätzt ist halb geschrieben"), ließ Winfried Kretschmann und Günther Oettinger gegeneinander antreten ("Eine App? Wie trinkt man des?" "Als Äpfelsaft") und spielte mit den Selbstverständlichkeiten von heute, die die Jugend blind machen für das, was hinter der allgegenwärtigen Bühne technischer Errungenschaften steckt: "Wie seid ihr früher ins Internet gekommen, ohne Computer?"

Alles trendy, hip, angesagt, oder doch die "Old-Fashion"-Currywurst? Christoph Sonntag lässt sie am Schluss wieder auferstehen, die guten, alten Zeiten, in denen der "Ochsenwirt" noch höchstpersönlich die Scheiben von ACDC auflegte. Techno, Hip-Hop? Das klingt, als hätte die Platte vom "Ochsenwirt" einen Sprung.

Kabarett, Comedy, Musik und Gesang: Sonntag hatte viel Spaß an seiner samstäglichen Show, und das Publikum lachte bis zum Sonntag.