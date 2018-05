Von Tim Kegel

Sinsheim. Klar, das Stadtfest hat seine Konstanten. Bei der Feuerwehr isst man Schnitzel mit Kartoffelsalat. Beim Liederkranz wird ein ordentlicher Sonntagsbraten gekocht, mit einem Serviettenknödel. Bei der evangelischen Jugend schmatzt man lecker-triefige Langos-Brötchen. Und bei den Handballern steigt eine Party mit Cocktails, eine der größeren, denn eigentlich ist überall in der Innenstadt Party, wenn Stadtfest ist.

Und alles beim Stadtfest, das nicht schon ewig alt ist, wirkt ewig neu - so auch am Wochenende beim 37.: Tamilische Hausmannskost, eingangs der Allee zum Beispiel. Ein Fingerfood aus Kichererbsenteig, Kochbananen, Kartoffeln, Huhn oder Lamm. Der Tamilenverein serviert es seit drei Jahren jetzt. Die würzigen Häppchen sind ein Geheimtipp zum fairen Preis, viele nehmen etwas davon mit nach Hause. Wirklich neu waren levantinische Hackspieße von der Holzkohle: Thomas Hohlweck, neuer erster Koordinator des Fests, hat noch auf der Schlussgeraden dafür gesorgt, dass der türkische Koch so kochen darf - "mal was anderes als Döner". Und was anderes sei grundsätzlich willkommen, selbst wenn sich die Vereine inzwischen selbst damit schwer täten, einen Kuchentisch anzubieten, weil mehr denn je Kühlketten, Allergie- und Sicherheitsrichtlinien einzuhalten wären. "Früher ist auch keiner vom Kuchen gestorben" kommentiert Stadtrat Harald Gmelin - ein Satz, den man an jeder Ecke hörte. Aber früher - das war halt auch was anderes.

Was anderes - das waren auch "Dinbayaa", die Trommler aus Gambia, vielgebuchte Flüchtlinge. Wo sie ihre Djembé-Trommeln auspacken, dort prasselt Westafrika auf einen ein: Der monotone Sound, zu hören vom Quellbergweg bis an den Mönchsrain, übernahm das ganze Gelände und riss manche mit. Bis zum späten Abend wechselten sich Musikacts aus dem Stadtgebiet an der Musikschulmuschel ab, junge Musikschulcombos und Headliner Holger Weitz. Die Lehmann-Brothers führten in der Bahnhofstraße vor dem versammelten hiesigen Boulevard in einen fürs Stadtfest selten lauen Abend ein. Gut fürs Sehen und Gesehen werden: Man konnte schicke Jacken und bunte Socken vertragen. Dieses mild-kühle Klima zog Zigtausende an. Dennoch war nicht auffallend mehr Betrieb als in den Vorjahren.

Was war noch? Durch die Reihen der versammelten Politpromis und Bürgermeister kreiste ein roter Spendenkasten: Sinsheims Beitrag zur Aktion "Auf eigenen Füßen stehen" des Vereins "FortSchritt St. Leon-Rot", die vor Festbeginn und gemeinsam mit Senioren des benachbarten Katharinenstifts an der "alla-hopp"-Anlage startete. Es geht um Spenden für gehbehinderte Kinder. Andere Gemeinden mit ähnlichen Anlagen hatten sich mit Schüleraktionen an dem Sozialprojekt beteiligt. In Sinsheim habe man sich "für einen ruhigen Beitrag entschieden", sagt das Rathaus.

Kurz und bündig: die Eröffnung. Seit längerem gab es keine Sense, keine Knickerbocker, keinen "Wetzstoispucker" und keine langen Reden über die Sinsheimer und wie "knitz" die doch wären: Festurgestein Peter Schumb will nach 37 Stadtfesten die 40 nur noch organisierend vollmachen. Sein Nachfolger Tom Hohlweck pflegt einen anderen Stil. Er sagt ohne Umschweife: "Esst, trinkt, feiert und geht spät heim." Die verbleibenden 21 Vereine - es waren zu Glanzzeiten 40 - gäben sich größte Mühe. Sie machten das, so Tom Hohlweck, "nicht zur Präsentation - sondern wegen der Kohle und für ein schönes Fest."

Gänzlich neu war das Sicherheitskonzept. Ein Ingenieurbüro, das von der landesweiten subjektiven Bedrohungslage lebt, berät auch die Stadtverwaltung. Nachdem seit einiger Zeit fürs Stadtfest Securitydienste angeheuert werden und es im einschneidenden Jahr 2016 erstmals zu mehreren nächtlichen Belästigungen von Frauen gekommen war, beschäftigte in diesem Jahr das Thema Terror die Stadtfestmacher, zumindest strategisch: Ein Team aus Tom Hohlweck, Peter Schumb, Stadt-Mitarbeitern, Rettungs- und Sicherheitskräften trug Meldeempfänger am Gürtel und Rathausschlüssel am Bund. "Im Krisenfall" hätte man ein Einsatz- und Lagezentrum im Rathaus eingerichtet.

Der Flüchtlingshilfe, nämlich dem "SAM""-Café auf dem Burgplatz zugute kommen die Gelder aus dem Entenrennen, das die Leute vom Wirtschaftsforum an den Elsenzterrassen starten ließen. Klaus Gaude, Sprecher des Innenstadthandels, gab bekannt, dass nach wie vor viele Händler sich am verkaufsoffenen Sonntag beteiligen. Dort, wie auch bei den vielen ambulanten Marktständen, hatte man in den Vorjahren zwar immer öfter Klagen über schwindende Umsätze gehört - man lebe "aber nicht vom Drauflegen", ist Gaude ehrlich.

Weniger schön und nur am Rande: Die öffentliche Toilette am Karlsplatz verdeckte ein zweites WC direkt dahinter. Die Warteschlangen hätten nicht sein müssen. Hier will man nachbessern.