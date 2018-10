Sinsheim-Rohrbach. Noch ist unklar, warum es am Samstagnachmittag in Sinsheim-Rohrbach zu einem verheerenden Wohnhausbrand kam. Das Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar, aber glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Gegen 15.30 Uhr war nach Angaben der Polizei im Obergeschoss eines Drei-Familienhauses in der Straße "Im Brühl" ein Brand ausgebrochen. Erst hieß es, es handele sich um einen Dachstuhlbrand. Kurze Zeit später meldete die Polizeidirektion Heidelberg, das Haus stehe "in Vollbrand".

Glücklicherweise konnten die Bewohner das Anwesen unbeschadet noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte verlassen.

Die Feuerwehren aus Sinsheim, Rohrbach und Reihen waren mit etwa 50 Mann unter der Leitung von Stadtbrandmeister Hess vor Ort.

Während der Löscharbeiten musste die Heilbronner Straße (Bundesstraße B39) bis 17.15 Uhr für den Verkehr gesperrt werden.

Jetzt hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Schätzungen dürfte der Schaden etwa 150.000 Euro betragen.

Das komplette Haus ist derzeit unbewohnbar, da sich die giftigen Rauchgase überall niedergeschlagen haben. Die Bewohner mussten bei Verwandten unterkommen. (pol/mün)