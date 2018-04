Neckarbischofsheim. (kel) Es geht nicht ums "ob", sondern ums "wo". Die Frage nach Leben abseits der Erde ist nicht so sehr eine Existenz-, sondern vielmehr eine Zeitfrage. Zu glauben, das irdische Dasein sei angesichts der ungeheuren Zahl von Sonnensystemen das einzige, ist für den Wissenschaftsjournalisten Dr. Rainer Köthe reichlich vermessen. Aber weil eine Kontaktaufnahme wegen der ebenso ungeheuren Entfernungen im All schwierig ist, ist laut Köthe in absehbarer Zeit nicht mit Aliens-Kommunikation zu rechnen. Und wenn es doch so weit käme, will Köthe lieber nicht auf gegenseitige Sympathie bauen: "Es kommt sehr auf das Aussehen an".

Seinen "Miterdlingen", die am Donnerstagabend den Vortragsraum im ehemaligen Rathaus füllten, hatte der Autor von rund 120, meist populärwissenschaftlichen Büchern zur allgemeinen Belustigung eine Art Antennen mit Augen aufgesetzt. Gut möglich, zumindest nicht auszuschließen, dass auch Außerirdische so daher kommen. Die Natur, so die Botschaft Köthes, versuche sich in vielen Spielarten, um sich den Lebensumständen anzupassen. Archaeen beispielsweise, ein Bakterium, überdauern putzmunter in hochkonzentrierten Salzlösungen und in Schwefel. Ein anderer Überlebenskünstler ist das Bärtierchen, der sich im heimischen Moos wohlfühlt, aber auch 270 Grad minus und mörderische Hitze überdauert und sogar das Vakuum des Weltalls wegsteckt. Mit derartigen Superkräften könne man schon auf etlichen Planeten oder Monden des Sonnensystem heimisch werden. Aber da es im ganzen Weltall Myriaden von potenziell bewohnbaren Himmelskörpern gebe, sei die Wahrscheinlichkeit beträchtlich, dass andernorts Leben zu finden sei - vielleicht auf eine unteren Entwicklungsstufe, vielleicht aber auch als technisierte Zivilisation.

Es ist gerade mal ein Vierteljahrhundert her, dass der erste Planet an einer anderen Sonne entdeckt wurde. Inzwischen sind über 2000 Exoplaneten gelistet, und die Astronomen sind sich fast sicher, dass zu den meisten Sternen ein Planetensystem gehört - der Himmel wäre also von einer unglaublich großen Zahl von potenziellen Lebenswelten erfüllt. "Im Grund fangen wir mit der Erforschung erst an", gab Dr. Köthe zu bedenken und setzte große Hoffnungen auf den jungen Wissenschaftszweig Astrobiologie, der mit spektroskopischen Untersuchungen den Weltraum nach Biomasse durchstreift. Ob die Wissenschaftler dabei auf intelligentes Leben stoßen, mit dem eine Kontaktaufnahme möglich ist? Köthe hat da seine Zweifel: Zum einen müsste man auf eine Zivilisation finden, die auf einem einem ähnlichen Level ist wie die menschliche. Aber auch die Erde ist seit Milliarden von Jahren von Leben bevölkert, jedoch erst in jüngster Zeit fähig, den Weltraum abzutasten. Und dann sind da ja noch die enormen Distanzen: Ein Funksignal zu einer zweiten Erde im Andromeda-Nebel, der nächstgelegenen Galaxie, wäre über zwei Millionen Jahre unterwegs. Bis zur Ankunft einer Rückantwort bräuchte es dann schon gut fünf Millionen Jahre - gut möglich, dass sich die Absender bis dahin schon längst selbst ausgelöscht haben, gab Köthe zu bedenken.

Aber vielleicht wird die Menschheit ja von anderen entdeckt? Der Wissenschaftsjournalist mit Wohnsitz Untergimpern kann dieser Vorstellung wenig Positives abgewinnen: "Entdecker gehen mit Entdeckten selten zartfühlend um". Das hätten ja schon Columbus’ Leute mit den amerikanischen Ureinwohnern vorgemacht.