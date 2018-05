Sinsheim-Adersbach. Nachdem die Eheleute Kai und Gabi Zimmermann seit mehr als einem Jahr in ihrem neuen Haus wohnen, besuchte sie ihr Architekt Günter Kullmer, um noch einmal auf das gemeinsame Projekt zurückzublicken. Mit Unterstützung der Melap-plus-Förderung konnten die Bauherren ihren Traum vom Wohnen im Ortskern verwirklichen und dabei mit 154 Quadratmeter Wohnfläche genügend Raum für die fünf Personen der Familie schaffen.

Schon zu Beginn der Planungsgespräche legte Kai Zimmermann großen Wert auf eine energiesparende Bauweise und die optimale Umsetzung einer ressourcensparenden Technik. Hier wurde neben einer Wärmepumpe mit Fußbodenheizung eine kontrollierte Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung eingebaut. Dreifachverglaste Fenster und weitere technische Kleinigkeiten waren ebenso selbstverständlich wie eine gute Dämmung und ein Blower-Door-Test zur Luftdichtigkeit. Bei diesem Test gab es, wie es nicht anders zu erwarten war, hervorragende Werte. Die Dämmung wurde durch die Bauherren im Dachgeschoss und unter der Holzverschalung zusätzlich verstärkt. Auch realisierte ließ Zimmermann eine Photovoltaik-Anlage aufs Hausdach montieren, und die Baufirma sorgte für die Leerrohre vom Dach in den Technikraum sowie zum Abstellplatz des Autos, damit in Zukunft auch ein Elektroauto "betankt" werden kann. Dies war Kai Zimmermann als Vorstand der BürgerEnergie Genossenschaft wichtig, da er sich den erneuerbaren Energien und damit dem Erhalt des Klimas verpflichtet hat.

Alle Beteiligten freuten sich bei diesem Jahrestreffen, dass es gelungen ist ein Haus zu bauen, welches mehr Strom erzeugt, als die Bewohner verbrauchen. Für die Wärmeerzeugung durch die Wärmepumpe wurden 4670 Kilowattstunden an Strom benötigt, was nach Angaben des Planers einem Ölverbrauch von weniger als 500 Liter entspricht. Für den Haushaltsstrom bezogen die fünf Personen rund 2700 Kilowattstunden vom Stromversorger, da sie einen hohen Anteil am erzeugten Sonnenstrom selber verbrauchten. Da die PV-Anlage auf dem Dach im Jahr 2012 mehr als 12.000 Kilowattstunden Strom erzeugt hat, kann die Familie den Stromüberschuss ins öffentliche Netz einspeisen.

Da auch Günter Kullmer viel von regionalen Initiativen hält und den Bau von weiteren Anlagen im Bereich der Erneuerbaren Energien unterstützen möchte, ist er gleich Mitglied der Bürgerenergie Genossenschaft Adersbach geworden.