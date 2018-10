Eppingen-Kleingartach. (guz) Glücklicherweise auf dem Weg der Besserung ist der achtjährige Junge, der, wie berichtet, nach einem Unfall am Dienstag in Kleingartach mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Spezialklinik geflogen werden musste. Auf Nachfrage der RNZ teilte die Polizei gestern mit, dass der Junge inzwischen von der Intensiv- auf eine Normalstation verlegt werden konnte. Der Unfall hatte auch deshalb für großes Entsetzen im Eppinger Stadtteil Kleingartach und der dortigen Schule gesorgt, weil der Junge direkt nach Unterrichtschluss an der Bushaltestelle im allgemeinen Gedränge der Schüler stürzte und dann von einem einfahrenden Bus erfasst wurde. Der Bus kam mit dem Vorderreifen auf dem Brustkorb des Jungen zum Stehen. Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Hergang des Unfalls dauern an. Parallel dazu werden speziell geschulte Polizeibeamte im Rahmen der bald wieder beginnenden Verkehrerziehung das richtige Verhalten an Bahn- und Bushaltestellen nun mit besonderem Nachdruck an die Schüler herantragen.