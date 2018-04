Waibstadt-Daisbach. (wig) Ist der Daisbacher Schlossteich undicht oder nicht - in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats nahmen die Erörterungen über mögliche Schäden am Damm des Gewässers viel Zeit in Anspruch. Der Teich liegt nicht nur idyllisch inmitten des Dorfes neben der Schlossruine, sondern dient auch der Feuerwehr als Löschwasserreserve. Er wurde während des Krieges angelegt.

Im vergangenen Jahr war festgestellt worden, dass der Wasserstand sinkt. Das Überlaufwasser floss nicht mehr über die gemauerte Rinne ab, sondern versickerte unkontrolliert und kam unterhalb im Park wieder ans Tageslicht. Es wurde ein Leck vermutet, das gefunden werden sollte, so Bürgermeister Joachim Locher.

Ende September hatte deshalb der Bauhof versucht, den Teich abzulassen, um ihn zu säubern und danach die undichten Stellen mit Ton abzudichten. Dies ist jedoch nicht gelungen, wie der Leiter des städtischen Bauhofs, Thomas Kaiser, dem Gremium mitteilte. Der Schieber, der sich zur Regulierung des Wasserstandes in einem Schacht befindet, war nicht zu öffnen. Es lief weder Wasser vom Teich in den Schacht, noch aus dem Schacht ins Freie. Ein angeblich vorhandener zweiter Schieber war nicht zu finden. Auch eine Rohrreinigungsfirma konnte das Ablaufrohr nicht freibekommen, sodass die Arbeiten erfolglos abgebrochen wurden.

Es sei vieles in Unkenntnis gemacht worden, meinte Baron Carl Freiherr Göler von Ravensburg, man sollte sich die Baupläne ansehen. Seiner Ansicht nach liegt der Wasserverlust darin begründet, dass die Daisbach-Quelle, die den Teich speist, nicht mehr stark genug fließt.

Zur Zeit wäre es nur etwa ein Liter pro Minute, die Menge, die verdunstet, sei größer. "Ruhe bewahren, bis die Quelle wieder läuft", so der Ratschlag des Barons. Der Teich sei ein Naturschatz, ein Leerpumpen sollte ohnehin vermieden werden. Lieber sollte man den Zulauf der Quelle sanieren.

Dauerhaft müsse gewährleistet sein, dass genügend Wasser in den Saugschacht läuft, damit die Feuerwehr hieraus Wasser entnehmen kann, meinte Abteilungskommandant Mirco Büchler. Jetzt soll die Lage beobachtet und zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden, was zu tun ist, war das Resümee der Debatte.