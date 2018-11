Neidenstein. (bju) Verzögerungen bei Bauarbeiten sind in Neidenstein nicht Neues. Bei den Abbrucharbeiten der Mühlbrücke wird nun aber den Start um einige Wochen nach hinten verlegt. Aktuell laufen immer noch die bereits angekündigten Vorbereitungen zur Sicherung der Hauptleitung der Telekom. "Schwieriger, umfangreicher und damit kostenintensiver als ursprünglich angenommen" verlaufen diese Arbeiten, hieß es aus der Verwaltung. Die Telekom wird in Absprache mit der Gemeinde die Leitung in eigener Zuständigkeit verlegen und verlängern.

Ein Baumstamm, der vom Bauhof über den Bach gelegt worden ist, soll zur Befestigung des Kabels dienen. Das alles führt zu einer Zeitverzögerung von etwa drei Wochen, aber man könne dadurch "Mehrkosten in Höhe von rund 11.000 Euro einsparen", erklärte Bürgermeister Frank Gobernatz in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Somit nehme man die Verzögerung in Kauf. Durch die Hochwasserschäden seien die Telekom-Techniker zusätzlich verstärkt im Einsatz, so dass man auch bei der technischen Umsetzung der Anschlüsse zunächst Geduld aufbringen müsse. Geplant war die Fertigstellung der neuen Stahlbetonbrücke für den 19. August und somit vor dem Altortfest. Nun rechnet die Verwaltung im Laufe des Septembers mit der Nutzung der neuen Mühlbrücke.