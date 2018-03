Sinsheim. (wok) Die alljährlichen und offensichtlich immer umfangreicher werdenden Abholzaktionen der öffentlichen Hand in und um Sinsheim gehen auch zahlreichen Bürgern offenbar gewaltig auf den Geist, wie die Resonanz auf einen RNZ-Bericht (s. Ausgabe v. 11. Februar) zu diesem Thema beweist.

So verfasste jetzt der Sinsheimer Bürger Gunther Busch einen offenen Brief an RNZ und OB Jörg Albrecht, in dem er u.a. mit eindeutigen Fotos "weitere Zerstörungen" anprangert. "Stadtgärtner zerstörten Kinderparadies, ein Kleinbiotop und eine Lärmschutzmaßnahme" überschrieb Busch seine Zeilen.

Gunther Busch weiter: "Angrenzend an die Hoffenheimer Schule befindet sich der Tennisclub Hoffenheim. Das zum Tennisclub gehörende Gelände unterhalb wurde bepflanzt, es kamen noch weitere selbst ausgesamte Sträucher hinzu. Hier spielten ab dem Frühjahr bis in den späten Herbst jüngere Kinder, bauten Baumhäuser und Höhlen. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Nach und nach hatte sich hier ein Biotop mit einer Vielzahl von Kleinlebewesen gebildet - vom Igel, Marder bis zu Eidechsen verschiedener Arten. Diese Tiere haben auf dem kahlen Hang wohl keine Zuflucht mehr.

Der eigentliche Grund für die Bepflanzung aber war Lärmschutz. Deshalb wurde auch direkt gegenüber dem Kindergarten ein Wall aufgeschüttet und bepflanzt. Wenn man das Gelände nach der dreitägigen Aktion der Stadtgärtner sieht, ist man entsetzt und fragt sich, wer für einen solchen Kahlschlag die Verantwortung trägt. Der Aktion fielen nämlich auch gepflanzte Apfelbäume, wilde Zwetschgen und Mirabellen zum Opfer. Der Zustand des Hanges erinnert an die Bilder, die vom Kahlschlag des Regenwalds gezeigt werden."

Der Schreiber des offenen Briefes schließt sich hier explizit der Formulierung des RNZ-Redakteurs an: "Eine mehr als dürftige Erklärung wäre der Erlös für die so produzierten Holzhackschnitzel."

Und weiter: "Man könnte auch noch formulieren, dass alles zur Sicherheit der Kinder geschah, was auch kein Argument wäre, denn hier hätten vielleicht nur einzelne Bäume gefällt werden müssen."

Zusammenfassend stellt Gunther Busch fest: "Ein besonders liebloser Umgang mit der Natur, der wenig Feingefühl für die Umwelt zeigt." Von der Verwaltungsspitze möchte er schließlich gerne wissen, "was ein Naturschützer bzw. Biologe zu dieser Abholzung sagt".

Der ursprüngliche Zustand des Hangs ist auf Google Satellit zu sehen. Auf den dortigen Fotos sind die Windtücher und der Zaun des Tennisplatzes zu erkennen. All' das war dort jahrelang offenbar nicht zu sehen.