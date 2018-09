A 6 bei Sinsheim. (pol/pri/mün) Rund zehn Kilometer Stau verursachten mehrere Unfälle in und vor einer Nachtbaustelle auf der Autobahn A 6 zwischen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg am frühen Mittwochmorgen. Nach Informationen der Polizei sind die Fahrbahnen seit kurz vor 9 Uhr wieder frei.

Die Unfallkette nahm kurz nach fünf Uhr ihren verhängnisvollen Verlauf, als der Fahrer eines tschechischen Kühllasters ein Baustellenfahrzeug in der Nachtbaustelle bei Sinsheim übersah. Der Lkw sei ungebremst in den Sicherungsanhänger der Arbeiter gekracht und dabei komplett zerdrückt und rund 30 Meter weit geschoben worden. Dort kollidierten sie mit einem weiteren Baustellenfahrzeug, heißt es. Sämtliche Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr wurde über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet, berichtet die Polizei. Es entstand dabei zunächst ein Rückstau von rund sieben Kilometern Länge.



Der Fahrer des Kühllasters und seine Beifahrerin kamen glücklicherweise mit dem Schrecken davon. Auch die Arbeiter an der Nachtbaustelle hatten riesiges Glück, dass sie unverletzt davon kamen.



Rund eine Stunde später, kurz nach sechs Uhr kam es im Rückstau zu einem Auffahrunfall von zwei Sattelzügen. Unmittelbar an der Anschlussstelle Sinsheim übersah der Fahrer eines polnischen Sattelzuges den Rückstau. Sein Versuch, über den Standstreifen rechts an dem vor ihm stehenden tschechischen Sattelzug vorbeizufahren, misslang, so die Polizei. Er prallte mit seiner linken Fahrzeugfront auf das Heck des Aufliegers und schlitzte noch dessen Plane auf.



Unmittelbar danach kam es noch zu einem dritten Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Steinsfurt und Sinsheim-Süd. Zwei Autos kollidierten beim Fahrstreifenwechsel im Stau. Auch hier blieb es zum Glück beim Sachschaden.



Der Rückstau erhöhte sich durch diese beiden anschließenden Verkehrsunfälle auf mehr als zehn Kilometer.



Die Bergung der Fahrzeuge sowie die Unfallaufnahme waren kurz vor neun Uhr beendet, sodass die A 6 wieder freigegeben werden konnte. Der Verkehrstau löste sich sukzessive aber schleppend auf.



Eigentlich sollte die Nachtbaustelle, die der Vorbereitung zum sechsspurigen Ausbau der Autobahn A 6 dient, gegen sehr Uhr Morgens wieder abgebaut werden.



Zwei nachfolgende Schwertransporter mit einer Breite von fünf Metern hingen hinter der Unfallstelle fest. Eigentlich wollten die Fahrer an der nächsten Raststätte pausieren, um ihre Ruhe- und Fahrzeiten einzuhalten – doch daran war nicht mehr zu denken. Da es sich hier um eine Ausnahmesituation handelt, hatte sich die Polizei aber bereit erklärt, nach der Bergung der Unfallfahrzeuge die Schwertransporter an der Unfallstelle vorbei zur Raststätte zu eskortieren.

Update: 7. Juni 2017, 10.33 Uhr