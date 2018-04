Sinsheim. (pol/mün) Wegen eines Auffahrunfalles musste die Autobahn A 6 zwischen Sinsheim und Rauenberg am Freitag kurz nach 13 Uhr kurzzeitig gesperrt werden und es bildete sich ein Rückstau von bis zu 18 Kilometern. Laut Polizei hatte ein 25-jähriger VW-Fahrer an einer Fahrbahnverengung in Richtung Mannheim nicht bemerkt, dass die vor ihm fahrenden Autos abbremsten und fuhr einer Toyota-Fahrerin hinten auf. Diese wurde dadurch auf den Renault eines 19-Jährigen geschoben, der wiederum mit dem Fahrzeug einer 21-Jährigen zusammen krachte. Neben den vier Unfallbeteiligten wurde die Beifahrerin der 21-Jährigen leicht verletzt. Alle Verletzten wurden per Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, der zuvor verständigte Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehr als 20.000 Euro.



Während der Unfallaufnahme musste die A 6 in Richtung Mannheim kurzzeitig gesperrt werden. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich auf bis zu 18 Kilometer. Im Stadtgebiet Sinsheim herrscht durch die umgeleiteten Autos wieder ein sehr hohes Verkehrsaufkommen.