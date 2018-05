Sinsheim. Zum zwölften Mal l veranstaltet die Initiative Sinsheimer Weihnachtsmarkt ihren traditionellen Weihnachtsflohmarkt am kommenden Samstag und Sonntag in der Carl-Orff-Schule, und zwar samstags von 12 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr. 50 Paletten mit je 30 Bananenkartons warten auf Bücherwürmer, Sammler, Schnäppchenjäger und alle die für wenig Geld einkaufen möchten.

Wie jedes Jahr wird alles rund um den Haushalt, Weihnachtsartikel, Mistel, Bücher, Schallplatten, Kinderspielsachen, Tischdecken, Taschen, Körbe, Vasen, Blumenübertöpfe, Bilder, Schmuck und Antikes angeboten. Das Angebot an Haushaltswaren und Bücher füllt wieder die Turnhalle, in vier Klassenzimmern findet man Kinderbücher, Kinderspielsachen oder auch Schallplatten und Bilderrahmen, Taschen und Tischdecken, im Foyer einen großen Weihnachtsstand mit allerlei Dekoratives für Weihnachten, einen Fossilienstand, wie jedes Jahr die beliebten Misteln frisch vom Baum, auch wieder Nüsse, nicht zu vergessen im Keller "Antikes & mehr" mit großer Auswahl. Schönes und Nützliches für den eigenen Haushalt oder als Weihnachtsgeschenk. Auch am Sonntag lohnt ein Besuch es wird neu aufgefüllt und angeboten.

Auf dem Weihnachtsmarkt an der Kirche ist die Glühweinanlage mit Kinderpunsch und Glühwein, auch alkoholfrei aufgebaut sein. Der Gesamterlös wird an karitative Einrichtungen weiter gegeben.