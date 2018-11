Sinsheim-Eschelbach. (end/pol) Bei einem tragischen Unfall am frühen Pfingstmontagmorgen kam auf der Bundesstraße B 292 ein 42-jähriger Motorradfahrer ums Leben. Der Zweiradfahrer aus dem Raum Kronach in Bayern war kurz vor 8 Uhr auf der trockenen und gut übersichtlichen Straße zwischen Eschelbach und Dühren unterwegs.

Die Polizei vermutet, dass er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Erlaubt sind hier 100 km/h. In einer leichten Linkskurve vor der berüchtigten "Eschelbacher Höhe" geriet er zunächst nach rechts auf den Grünstreifen prallte dann gegen die Stahlpfosten der dortigen Leitplanken.

Bei dem heftigen Aufprall wurde die Vorderradgabel der Kawasaki abgerissen und flog über 40 Meter weit auf die Böschung der anderen Straßenseite. Der Motorradfahrer schlitterte mehrere Meter über den Asphalt, wo er schwer verletzt liegen blieb. Autofahrer verständigten Polizei und Notarzt sowie Rettungshubschrauber.

Trotz Reanimationsmaßnahmen konnte der 42-Jährige nicht mehr gerettet werden; er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Zur Unterstützung des Rettungsdienstes und Absicherung der Unfallstelle war ebenfalls die Feuerwehr Eschelbach vor Ort. Die B 292 war bis 11.15 Uhr voll gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Besonders erschütternd: An absolut gleicher Stelle verunglückte am 12. April 2015 ein anderer Motorradfahrer tödlich, er war damals mit viel zu hohem Tempo auf der Bundesstraße Richtung Dühren unterwegs. Ebenso schicksalhaft: Beim damaligen Unfall vor zwei Jahren hatten die gleichen Polizisten Dienst wie am Pfingstmontag, auch die Farbmarkierungen auf dem Asphalt zur Verdeutlichung der Unfallspuren waren noch an gleicher Stelle vorhanden. Ebenso wird hier regelmäßig von Angehörigen des damaligen Unfallopfers ein Grablicht aufgestellt.